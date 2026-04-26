Ukrainan droonit iskivät 1800 kilometrin päähän

Ukrainan lennokit iskivät tällä viikolla ensimmäistä kertaa Ural-vuoristoon, noin 1 800 kilometrin päähän Ukrainan rajasta.

Iskut kohdistuivat tiettävästi Jekaterinburgin alueelle, mikä asiantuntijan mukaan osoittaa, ettei mikään osa Venäjää ole enää Ukrainan ulottumattomissa.

The Insiderin mukaan lennokki osui asuinkerrostaloon Venäjän Jekaterinburgissa. Ainakin kuusi ihmistä sai lievän savumyrkytyksen, yksi joutui sairaalaan.

Paikalliset eivät saaneet varoitusta etukäteen – tekstiviestihälytykset tulivat vasta iskun jälkeen. Asukkaiden kommentit heijastavat järkytystä, kun sota, jonka luultiin pysyvän kaukana, iski suoraan kaupungin arkeen.