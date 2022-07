Ukraina vetäytyi vahvempiin asemiin, taistelut jatkuvat idässä

Ison-Britannian puolustusministeriö toteaa, että Lysitšanskin haltuunotolla Venäjä on saanut käytännössä koko Luhanskin alueen hallintaansa, mikä on ollut yksi sen sotatavoitteista.

– Toisin kuin sodan aiemmassa vaiheessa, Venäjä on mahdollisesti saavuttanut riittävän tehokkaan koordinoinnin kahden armeijaryhmän eli kenraalieversti Aleksandr Lapinin johtaman Keskinen sotilaspiirin ja mahdollisesti juuri nimitetyn kenraali Sergei Surovikinin johtaman eteläisen sotilaspiirin välillä.

Venäläiset ovat juhlineet Lysitšanskin ”vapauttamista” ja kaupungin valtaaminen toi Lapinille sekä Luhanskin 2. armeijakunnan komentajalle, kenraalimajuri Esedulla Abatševille Venäjän sankarin arvonimen.

Britannian tiedustelu kertoo, että ukrainalaiset ovat vetäytyneet ”hyvässä järjestyksessä aiemmin laadittujen suunnitelmien mukaisesti”.

– Ukrainan asemat Sjevjerodonetsk-Lysitšanskissa muodostivat pullistuman tai taskun, jota vastaan venäläiset saattoivat hyökätä kolmelta suunnalta. Nyt on on olemassa realistinen mahdollisuus, että ukrainalaisjoukot kykenevät vetäytymään paremmin puolustettavaan ja oikaistuun rintamalinjaan.

Nyt Venäjä yrittää vallata loputkin Donbasista ja sen viimeiset tärkeät kaupungit eli Slovjanskin ja Bahmutin.

– Taistelulle Donbasista on ollut ominaista hidas eteneminen ja Venäjän tykistökeskitykset, joilla on samalla lanattu maan tasalle isompia ja pienempiä kaupunkeja. Taistelu Donetskista tulee varmasti jatkumaan tähän tapaan.

Sotatutkimusinstituutti ISW:n mukaan Sjevjerodonetsk-Lysitšanskin operaatioon osallistuneet venäläisjoukot kuitenkin tarvitsevat runsaasti aikaa ja lepoa taisteluista toipumiseen ennen kuin ne voivat jatkaa hyökkäyssotaa ja jatkovaltauksia. Ei ole kuitenkaan varmaa, onko tauko Venäjän armeijan mielestä mahdollinen.

ISW:n mukaan Venäjä valmistelee mahdollisesti miehittämiensä ukrainalaisalueiden väestön värväämistä armeijaansa. Kutsuntojen ja värväyksen järjestäminen miehitetyllä alueella on sekin kansainvälisen oikeuden vastaista.

Ukrainan pääesikunta ilmoittaa, että maan pohjoisosissa eli Tšernihivin ja Sumyn välillä on ollut pääosin rauhallista. Viitteitä hyökkäyksen valmistelusta ei ole. Venäläiset ovat tulittaneet kranaatinheittimin ja heidän Mi-24 helikopterinsa teki ilmaiskun kouluun Esmenissä Sumyn alueella.

Harkovan alueella venäläisten rajoitetut hyökkäykset ovat olleet epäonnistuneita. Hyökkääjä keskittyi ylläpitämään nykyisiä asemiaan, estämään ukrainalaisten etenemisen ja pommitti tykistöllä, panssarivaunuilla ja raketinheittimillä eri kyliä.

Donetskin alueella venäläiset yrittivät hyökätä Slovjanskin kaupungin pohjoispuolella Dolynan kylässä. Ukrainalaiset torjuivat hyökkäyksen ja hyökkääjä vetäytyi. Muuten venäläiset ovat keskittyneet jatkuvaan tykistötulitukseen sekä ottamaan Luhanskin aluetta haltuunsa ja korjaamaan kuljetusinfrastruktuuria.

Taistelu jatkuu Novoluhanskessa Bahmutista kaakkoon. Venäläiset ovat keskittäneet jatkuvaa tykistörummutusta koko Bahmutin länsipuolisella rintamalohkolla tehden välillä myös ohjus- ja ilmaiskuja. Hyökkääjä on päässyt etenemään paikallisesti lohkon pohjoisosassa Spirnessä tykistötulen avulla.

Etelä-Bugin alueella eli Hersonin läheisyydessä venäläiset ovat yrittäneet keskittyä pitämään asemiaan ja estämään ukrainalaisten etenemistä käyttämällä tykistöä ja raketinheittimiä.

Ukraina on jatkanut Hersonin ja myös muilla alueilla venäläisten ammusvarastojen ja sotilaallisen infrastruktuurin tuhoamista. Tähän se on käyttänyt epäsuoraa tulta ja amerikkalaisten toimittamaa HIMARS-järjestelmää.

