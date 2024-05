Ukraina toi merelle aseen, jota ei ole kellään muulla – ”Merkittävä askel”

Merisodankäynnin asiantuntija H.I. Sutton pitää Ukrainan asevoimien ilmatorjuntaohjuksilla varustettua meridronea merkittävänä kykynä. Hän huomauttaa Naval Newsin analyysissään, ettei vastaavaa alusta ole vielä käytössä missään muualla.

Sutton arvioi, että ukrainalainen asejärjestelmä tulee panemaan merisodankäyntiä uusiksi. Hän kuvailee alusta merkittäväksi askeleeksi meridronejen kehityksessä.

Ukraina on tehnyt erilaisilla miehittämättömillä pommialuksilla useita menestyksekkäitä iskuja Venäjän sotalaivoja vastaan Mustallamerellä. Dronet ovat kuitenkin olleet varsin alttiita etenkin helikoptereille ja lentokoneille. Pommiveneillä ei ole ollut käytännössä mitään puolustuskeinoa esimerkiksi konekivääriampujalla varustetulle helikopterille.

Kahdella neuvostovalmisteisella R-73-ilmataisteluohjuksella varustetun dronen olemassaolo vahvistui, kun Venäjän puolustusministeriö julkaisi toukokuun alussa videomateriaalia helikopterista jahtaamassa uudenlaista miehittämätöntä alusta. Video päättyi aluksen pysäyttämiseen ja tuhoamiseen. H.I. Sutton on julkaissut droonista alla näkyvän havainnekuvan.

– Ohjukset tarjoavat dronelle jonkinasteisen kyvyn suojata itseään. Alus pystyy nyt puolustautumaan Venäjän helikoptereilta ja lentokoneilta, Sutton sanoo.

Hänen mukaansa yksi tai kaksi tällaista dronea osana suurempaa pommiveneiden laivuetta voisi jo vaikuttaa Venäjän haluun yrittää pysäyttää niitä.

Sutton arvioi, että tällaisia droneja voitaisiin käyttää myös Krimin tukikohdista käsin operoivien venäläiskoneiden väijyttämiseen, kun ne nousevat tai laskeutuvat. Asiantuntijan mukaan tällaisesta on jo kantautunut aihetodisteita.

Really significant step in the development of naval drones (USVs). #Ukraine first to put air-defense missiles on them, attacking #Russian helicopters in Black Sea. The idea is viable and it will likely reshape naval warfare https://t.co/kYwPeNHQ08

— H I Sutton (@CovertShores) May 22, 2024