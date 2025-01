Ukraina sulki Venäjän kaasuhanan: Moldova sukeltaa kriisiin

Venäläisen maakaasun vienti Ukrainan läpi Eurooppaan loppui varhain keskiviikkona. EU:n ulkopuolinen Moldova voi kärsiä kaasusopimuksen päättymisestä. Maan tärkein voimalaitos on tuottanut sähköä venäläiskaasulla, ja sitä korvataan nyt kivihiilellä.

Ukrainan länsinaapurissa Moldovassa tämä tarkoittaa energiakriisiä. Varsinkin Venäjältä käytännössä ilmaiseksi energiansa saanut Transnistrian separatistialue jättää nyt asuntoja lämmittämättä. Myös lämpimän veden saanti on monin paikoin loppu eivätkä asuntojen patterit lämpene, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Moldovan hallitus on kehottanut kansalaisia säästämään energiaa. Viron yleisradioyhtiö ERR kertoo, että moldovalaisia on neuvottu välttämään hissien käyttöä aamuisin ja iltaisin. Syynä on se, että sähkökatkojen sattuessa hissiin jäisi jumiin. Yritykset ja julkiset tilat on määrätty vähentämään valaistusta kolmanneksella. Aukiolo- ja työaikojen ulkopuolella mainos- ja muut tarpeettomat ulkovalaistukset on sammutettava.

Moldovan hallituksen mukaan maalla on varaa hankkia ja tuottaa energiaa kevääseen asti, mutta Moldova on Euroopan köyhin maa. Venäläistä kaasua tulee Eurooppaan enää Turkin kautta, ja sen hinta tulee nousemaan. Myös energian hankkiminen EU-maista on mahdollista, mutta hinta on korkeampi.

Vaikka kaasutoimitusten katkaisemisesta koituu Venäjän kaasujätti Gazpromille vuositasolla arviolta viiden miljardin tappio, on tilanne Moldovalle vielä kimurantimpi. Se on yksi EU:n reuna-alueista, johon Venäjä on halunnut kohdistaa sisäistä epävakautta aiheuttavia toimia jo pitkään. Nyt energiakriisi voi lisätä epävakautta ja poliittista tyytymättömyyttä.