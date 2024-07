Ukraina sulki öljyhanan, Unkari saamassa energiakriisin

Unkarilla saattaa olla edessä viikkojen mittainen polttoaine- ja sähköpula, koska Ukraina sulki 18. heinäkuuta sen läpi kulkevan Lukoilin Družba-öljynsiirtoputken (družba = ystävyys). Jos Budapest ei löydä nopeasti ratkaisua ongelmaan, unkarilaisten energialasku saattaa nousta tuntuvasti jo lähitulevaisuudessa.

Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarton mukaan Kiovan päätös sulkea siirtoputki oli laiton. Hänen mukaansa se voi uhata Unkarin energiaturvallisuutta.

Analyysiyhtiö Kplerin raakaöljyanalyytikko Viktor Katonan mukaan pitkä katkos pakottaa jalostamot tyhjentämään varastojaan. Budapestin on löydettävä diplomaattinen ratkaisu ennen kuin ne tyhjenevät.

Centre for Eastern Studies -ajatushautomon Unkari-asiantuntija Ilona Gizinskan mukaan Unkari voisi sopia öljyn tuonnin lisäämisestä Kroatian Adria-siirtoputken kautta tai käyttää strategisia raaka-aineiden hätävarastojaan, jotka riittäisivät kolme kuukautta.

Družba-siirtoputken kautta öljy on kulkenut myös Slovakiaan ja Tšekkiin. Yhteensä sen kautta on välitetty öljyä noin 250 000 barrelia vuorokaudessa. Unkarin ja Slovakian osuus on ollut noin 450 000 tonnia, Tšekin noin 200 000 tonnia kuukaudessa.

Lukoil on vastannut yli kolmanneksesta siirtoputken kautta pumpatusta öljystä. Yhtiöllä on vuoden 2025 loppuun asti ulottuva sopimus neljän miljoonan öljytonnin pumppaamisesta vuodessa Unkariin tämän 60-luvulla rakennetun siirtoputken kautta.

Kiovan ja Unkarin pääministeri Viktor Orbanin viileät välit kiristyivät entisestään, kun Orban tapasi Venäjän johtaja Vladimir Putinin itse itsensä nimittäneenä rauhanlähettiläänä heinäkuun alkupuolella. Budapest on myös jatkuvasti viivyttänyt EU:n aseapua Ukrainalle.

Asetettuaan Venäjän hyökkäyssodan alettua tuontikiellon venäläiselle öljylle EU antoi Unkarille, Slovakialle ja Tšekille lisäaikaa löytää vaihtoehtoiset toimittajat mahdollisimman nopeasti. Ukraina päätti nyt nopeuttaa prosessia.

– Olemme nyt odottaneet yli kaksi vuotta EU:ta ja G7:ää asettamaan todellisia pakotteita Venäjän öljylle, totesi ukrainalainen kansanedustaja ja parlamentin energiakomitean jäsen Inna Sovsun Politicolle.