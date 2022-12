Ukraina kehottaa Venäjää ”unohtamaan Bahmutin”

Ukrainan presidentin kansliapäällikön neuvonantaja Mykhailo Podolyak kehottaa venäläisiä ”unohtamaan Donetskin alueen Bakhmutin ja valmistautumaan Jaltan tuomioistuimeen”.

Jaltan konferenssissa päätettiin Yhdysvaltain, Iso-Britannian ja Neuvostoliiton johdolla Saksan kohtalosta sen hävittyä toisen maailmansodan. Jalta sijaitsee Krimin niemimaalla.

– Bahmut. Kreml eliminoi tuhansia varusmiehiä, vankeja, palkkasotilaita ja sotilaita lähellä kaupunkia, jolla ei ole strategista merkitystä. Kaikki todistaakseen: voimme silti tehdä jotain! Ei, et voi. Unohda Bahmut. Aloita valmistautuminen Jaltaa varten – Jaltan tuomioistuimeen, Podolyak kirjoitti Twitterissä.

Bahmutin lähiympäristössä on käyty taisteluja jo kuukausia ja Venäjän tavoitteena on ollut saartaa kaupunki. Venäjä on sijoittanut alueelle merkittäviä määriä joukkoja ja varustusta.

Tämän aamun Britannian tiedusteluraportin mukaan Venäjä on tämän hetken tietojen mukaan saavuttanut pieniä edistysaskelia alueen rintamalla.

Toisaalta Venäjä on myös kärsinyt huomattavia tappiota ja kalustomenetyksiä, ja sen aiemmin järjestämän liikekannallepanon toteutuminen on sujunut heikosti.