Venäjä on saattanut edetä Bahmutissa – tämä on nyt sodan tilanne

Venäläisjoukot ovat saattaneet edetä Bahmutissa, kertoo Britannian tuore tiedustelukatsaus.

Bahmutissa on käyty rajuja kamppailuja jo pitkään. Brittitiedustelun mukaan vaikuttaa siltä, että Venäjän taktiikkana on saartaa kaupunki.

Venäjä on keskittänyt joukkojaan ja suuren osan sotilaallisesta ponnistelustaan Bahmutin lähiympäristöön Donetskin alueella olevalle etulinjalle.

Venäläisissä medioissa on esitetty jo aiemmin väitteitä suurista läpimurroista kaupungissa ja sen saarrosta. Näitä ei ole kuitenkaan vahvistettu ja väitteitä on pidetty lähinnä informaatio-operaatioina.

Sekä Britannian tiedusteluraportin että ISW:n raportin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että Venäjä on onnistunut etenemään jonkin verran alueella.

Venäjä on tiettävästi saavuttanut pieniä edistysaskelia alueen eteläpuolella, jossa se pyrkii lujittamaan otettaan siltareiteistä, joita soisella jokialueella on rajallisesti.

Venäjän joukkojen on kerrottu hyökänneen Bahmutissa tappioista piittaamatta ja kärsineen valtavia menetyksiä Ukrainan tykistön kourissa.

Venäjällä on kuitenkin suuria vaikeuksia sijoittaa joukkoja Ukrainan syrjäisimmille alueille Ukrainan vastaiskujen vuoksi, kertoo ISW. Venäjän aiemmin järjestämän liikekannallepanon toteutumista vaikeuttaa sen huono logistiikka, huonosti koordinoitu operaatio sekä maan sisäiset protestit.

Venäjä todennäköisesti pyrkii jatkamaan Ukrainan kriittisen infrastruktuurin kuten energiantuotannon tuhoamista.

Ukraina on onnistunut torjumaan suuren osan Venäjän ilmaiskuista länsimaisen aseavun avulla, mutta tuhot sekä siviiliuhrien määrät ovat silti merkittäviä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 December 2022

December 3, 2022