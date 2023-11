Ukraina julkaisi shokkiluvut kaatuneista venäläisistä

Ukrainan puolustusministeri Rustem Umerov painotti Ukrainan tukijamaiden Ramstein-ryhmän 17. kokouksessa pitämässään puheessa, että Venäjä ymmärtää vain voimaa.

– Venäjä ei aio todellakaan aio pysähtyä itsestään. Moskova ymmärtää ainoastaan voiman kieltä. Ja me olemme oppineet tämän kielen hyvin, sanoi Umerov kokousosallistujille Ukrainan puolustusministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan.

Suomen edustajana kokoukseen osallistui puolustusministeri Antti Häkkänen, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

Umerov huomautti, että venäläiset ovat Ukrainan pääesikunnan mukaan menettäneet viimeisen kuuden viikon aikana lähes 36 000 sotilasta, 500 panssarivaunua, lähes tuhat panssariajoneuvoa ja seitsemän lentokonetta.

Kuten Verkkouutiset kertoi aiemmin, Avdijivkan hyökkäyksen myötä venäläisten tappiot olivat marraskuun alussa kaksinkertaiset tavanomaiseen verrattuna.

Umerov painotti, että Ukraina on onnistunut karkottamaan Venäjän sota-alukset Mustaltamereltä ja palauttamaan hiljalleen merenkäynnin vapautta vailla omaa voimakasta laivastoa. Tämä on onnistunut asymmetrisen keinoin.

Hän kiitti läntistä aseapua mainiten erityisesti HIMARS-järjestelmän, Stormshadow ja ATACMS-ohjukset sekä Abrams-, Challenger- ja Leopard-panssarivaunut.

– Kansamme odottaa pääsyä takaisin koteihinsa, päästäkseen jällleenrakentamaan kotinsa ja palaamaan yhteen perheidensä kanssa, sanoi Umerov.

Krimintataareihin kuuluva Umerov muistutti kokouksen osallistujia, että Ukrainan asevoimat toimivat tällä hetkellä Hersonin vasemmalla rannalla Oleškyn alueella. Kaupunki sijaitsee vain kuuden tunnin ajomatkan päässä Krimillä sijaitsevasta Umerovin kotikaupungista Alushtasta.

– Olkaa hyvät ja ajatelkaa tätä hetkinen. Kotini on vain kuuden tunnin ajomatkan päässä – rauhan aikana. Kuinka nopeasti pääsemme sinne? Mikä on sen hinta? Mitä me tarvitsemme sen saavuttaaksemme? Ajattelen tätä joka päivä. Ja olen varma, että teidän apunne auttaa Ukrainaa kuromaan tämän matkan umpeen. Puolentoista vuoden ajan teidän tukenne on tuonut meitä lähemmäksi kotia.