Ukraina esitteli uuden ballistisen ohjuksen

Kiistellyn puolustusyhtiön uuden ohjuksen kantama on 200 kilometriä.
Fire Pointin uusi FP7-ohjus. Denys Shtilierman / X
Fire Pointin uusi FP7-ohjus. Denys Shtilierman / X

Ukrainalainen puolustusyhtiö, Flamingo-risteilyohjuksesta tunnettu Fire Point on esitellyt uuden ballistisen ohjuksen. Uudesta ohjuksesta uutisoi The Kyiv Independent.

Videon uudesta FP7-ohjuksesta on viestipalvelu X:ssä julkaissut yhtiön pääsuunnittelija ja omistaja Denys Shtilierman.

Ohjuksen teknisiä yksityiskohtia Fire Point on paljastanut jo syyskuussa Puolassa järjestetyssä puolustusalan tapahtumassa. Ohjuksen kantama on 200 kilometriä ja sen nopeus voi parhaimmillaan yltää 1500 metriin sekunnissa. FP7 on varustettu 150 kilon aistelulatauksella.

Ohjus laukaistaan maa-alustalta ja sitä käytetään tuhoamaan kohteita keskipitkillä etäisyyksillä, The Kyiv Independent kertoo.

Ukraina käytti Fire Pointin pitkän kantaman Flamingo-ohjusta onnistuneesti viime viikonloppuna iskiessään Venäjän tärkeään ohjustehtaaseen Votkinskissa. Isku herätti venäläisten sotabloggaajien keskuudessa keskustelua maan ilmapuolustuksen toiminnasta.

Fire Point on kiistelty toimija Ukrainan puolustusteollisuudessa, The Kyiv Independent toteaa. Kysymyksiä ovat herättäneet vuonna 2023 perustetun yhtiön salaperäinen tausta sekä sen äärimmäisen nopea nousu. Ukrainan korruptionvastainen virasto NABU ilmoitti elokuussa tutkivansa yhtiötä hinnoittelu- ja toimitusepäselvyyksien vuoksi.

