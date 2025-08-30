Ukrainan uuden Flamingo-risteilyohjuksen valmistajaa epäillään korruptiosta

– Ei ole mitään järkeä etsiä salaisuuksia sieltä, missä niitä ei ole, kommentoi Fire Pointin teknologiajohtaja Iryna Terekh haastattelussa.

Käynnissä olevan Ukrainan sodan vuoksi asevalmistuksen yksityiskohdat ovat pysyneet pitkälti piilossa. Vaikka tutkinnan etenemisestä ei ole tarkkaa tietoa, tiedetään sen olevan yksi merkittävimmistä Ukrainan nopeasti kasvavan drooni- ja ohjusteollisuuden tutkimuksista.

Ukrainan hallinnossa työskentelevän lähteen mukaan korruptiotutkinta aloitettiin noin neljä kuukautta sitten.