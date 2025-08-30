Verkkouutiset

Ukrainalaisen pitkän kantaman Flamingo-risteilyohjuksen laukaiseminen. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Ukrainan uuden Flamingo-risteilyohjuksen valmistajaa epäillään korruptiosta

  • Julkaistu 30.08.2025 | 11:01
  • Päivitetty 30.08.2025 | 12:02
  • Ukrainan sota
Korruptiotutkinta on hallinnon lähteiden mukaan alkanut neljä kuukautta sitten.
Ukrainan korruptionvastainen virasto NABU (The National Anti-Corruption Bureau) tutkii maan suurimpiin droonivalmistajiin kuuluvaa Fire Point -yhtiötä epäiltyjen hinnoittelu- ja toimitusepäselvyyksien vuoksi.

Yhtiötä on epäilty komponenttiensa arvon liioittelemisesta sekä liioitelleen Ukrainan armeijalle toimittamiensa droonien määrää.

Aiheesta kertoo Kyiv Independent. Sen nimettömänä pysytteleviin lähteisiin kuuluu nykyisiä ja entisiä virkamiehiä sekä puolustusteollisuuden edustajia.

Lehden haltuunsa saamien asiakirjojen mukaan Fire Point on myynyt vuonna 2024 Ukrainan valtiolle noin 13,2 miljardin hryvnian (320 miljoonan dollarin) arvosta drooneja. Tämä vastaa lähes kolmasosaa puolustusministeriön koko dronebudjetista.

Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuodessa neljästä miljoonasta yli sataan miljoonaan, ja työntekijämäärä noussut 18:sta yli 2 000:een.

Fire Point on noussut nopeasti yhdeksi Ukrainan puolustusteollisuuden keskeisimmistä toimijoista. Erityisesti yhtiön uudempi Flamingo-risteilyohjus on saanut näkyvyyttä myös länsimaisessa mediassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kuvaillut Flamingoa äskettäin Ukrainan ”onnistuneimmaksi” ohjukseksi.

Lähteiden mukaan NABU tarkastelee osana korroptiotutkintaa mahdollisia yhteyksiä Zelenskyin entisen elokuvastudion osakkaan Timur Mindichin ja Fire Point -yhtiön välillä.

NABU on toistaiseksi kieltäytynyt kommentoimasta tutkintaa. Fire Point -yhtiöstä on vahvistettu tutkinnan käynnistäminen Kyiv Independentille, mutta yhtiön edustajan mukaan esitetyt syytökset perustuvat kilpailijoiden levittämiin huhuihin.

– Ei ole mitään järkeä etsiä salaisuuksia sieltä, missä niitä ei ole, kommentoi Fire Pointin teknologiajohtaja Iryna Terekh haastattelussa.

Käynnissä olevan Ukrainan sodan vuoksi asevalmistuksen yksityiskohdat ovat pysyneet pitkälti piilossa. Vaikka tutkinnan etenemisestä ei ole tarkkaa tietoa, tiedetään sen olevan yksi merkittävimmistä Ukrainan nopeasti kasvavan drooni- ja ohjusteollisuuden tutkimuksista.

Ukrainan hallinnossa työskentelevän lähteen mukaan korruptiotutkinta aloitettiin noin neljä kuukautta sitten.

