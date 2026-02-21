Venäläisten hätä: Ilmapuolustuksessa on aukko

Yli 1400 kilometrin päässä etulinjasta sijaitseva Votniskin ohjustehdas joutui Ukrainan iskun kohteeksi eilen lauantai-iltana.

Udmurtin tasavallan alueella sijaitsevassa tehtaassa on valmistettu muun muassa lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia sekä mannertenvälisiä ballistisia ohjuksia.

Iskun jälkimainingeissa venäläiset sotabloggaajat ovat pohtineet sitä, kuinka Ukraina onnistui ohittamaan Venäjän ilmapuolustuksen.

Erään sotabloggaajan mukaan iskun onnistuminen herättää kysymyksiä koko ilmapuolustuksen toiminnasta.

– Kuinka tämä ”mikä ikinä se olikaan” lensi yli 1400 kilometriä maamme yllä, ohittaen kaikki ilmapuolustuksen alueet?

Bloggaajan mukaan Venäjän tulee välittömästi tehdä analyysi tapahtuneesta ja varmistaa, että vastaavaa ei tapahdu uudelleen.

Hän myös huomauttaa, että kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta. Kesällä 2025 Udmurtin alueella sijaitsevaan tehtaaseen iskettiin drooneilla.

Sotabloggaaja myöntää, että ilmatilan täydellinen puolustaminen Venäjän jokaisessa kolkassa olisi mahdotonta. Hän kuitenkin ihmettelee, miten edes tärkeimpiä asetehtaita ei saada suojattua.