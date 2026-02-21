Venäjän tärkeää ohjustehdasta moukaroitiin

Yli tuhannen kilometrin päässä etulinjasta sijaitseva ohjustehdas joutui drooni- ja ohjushyökkäyksen kohteeksi myöhään eilen illalla.
Asiasta kertovan ukrainalaismedia The Kyiv Independentin mukaan iskujen kohteena oli Udmurtin tasavallassa sijaitseva valtion omistama Votkinskin koneenrakennustehdas. Laitos valmistaa muun muassa ballistia lyhyen kantaman Iskander-M-ohjuksia, joita Venäjä on käyttänyt iskuissaan Ukrainaa vastaan. Tehdas valmistaa myös mannertenvälisiä ballistisia ohjuksia.
Iskussa haavoittui riippumattoman venäläisen Telegram-uutiskanava Astran mukaan ainakin 11 ihmistä.
The Kyiv Independentin mukaan iskussa käytettiin ukrainalaisvalmisteisia pitkän kantaman Flamingo-risteilyohjuksia. Ohjuksella voidaan iskeä kohteisiin jopa 3000 kilometrin päässä. Ohjuksen räjähdekuorma on noin 1150 kilogrammaa.
Votkinskin asukkaat kertovat kuulleensa räjähdyksiä ohjustehtaan alueella. Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa videoissa näkyy, kuinka tehtaan alueelta nousee mustaa savua.
Udmurtin tasavallan johtaja Aleksandr Brechalov ilmoitti alueella sijaitsevan laitoksen joutuneen Ukrainan drooni-iskun kohteeksi. Hän ei kuitenkaan kertonut tarkemmin iskun kohteeksi joutuneen laitoksen sijainnista.
Votkinskin tehdasalue on laajentunut Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan aikana. Laajennukset ovat näkyneet ballististen ohjusten tuotantomäärissä. Vuonna 2024 Venäjä tuotti lähes kolme kertaa enemmän Iskander-M-ohjuksia kuin vuonna 2023.
Ukraina on aiemminkin iskenyt asetehtaisiin Udmurtin alueella. Kesällä 2025 Ukraina iski Izhevskin asetehtaaseen pitkän kantaman drooneilla. Lisäksi Ukrainaa tukevat partisaanit ovat iskeneet tehdasalueen sähköverkkoon.