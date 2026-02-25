Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Kopra valoi valtiopäivien avajaiskeskustelussa pitämässään puheessaan uskoa tulevaisuuteen.



– Huominen voi olla parempi kuin eilen. Ja se on mahdollista Suomelle. Suomalaiset kyllä tekevät työnsä, kantavat vastuunsa ja haluavat pärjätä, kun heille annetaan siihen mahdollisuus, Kopra sanoi.

Hän jatkoi, että ”järjestelmä ei ole aina ollut ihmisen puolella”.



– Se on näkynyt siinä, että ihmiselle on jäänyt oman työnsä hedelmistä liian vähän käteen. Se on näkynyt siinä, että liian moni kokee, ettei omiin mahdollisuuksiin voi itse vaikuttaa riittävästi. Työtä on verotettu kuin se olisi haitallista. Yrittämisestä on tehty tarpeettoman vaikeaa. Ja byrokratia on kasvanut samaan aikaan, kun ihmisen oma vapaus ja vastuu ovat kaventuneet, Kopra kuvaili.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Nykyinen hallitus hänen mukaansa tekee toisin.



– Teemme siksi, että jokaisella on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Enemmän luottamusta siihen, että tulevaisuus Suomessa on sen menneisyyttä parempi.

Kopra totesi, että harva ihminen pohdiskelee aamukahvilla bruttokansantuotteen tilaa tai talousennusteiden suuntaa.



– Ihmiset miettivät paljon arkisempia asioita. Riittävätkö rahat kuun loppuun. Pääseekö lääkäriin, kun on tarve. Saako lapsi hyvän koulutuksen tai sairastunut läheinen parasta hoitoa. Onko oma työpaikka ensi kuussa olemassa. Tai antaako oma rahatilanne unelmille sijaa. Juuri näistä asioista on lopulta kyse. Ihmisten arjesta. Ei talous ole itseisarvo, Kopra sanoi.



– Mutta ilman vahvaa taloutta ei ole hyvinvointia, ei turvaa eikä tulevaisuutta. Se on rehellinen lähtökohta, hän jatkoi.

Kopra korosti puheessaan yhteiskunnan kannustavuutta.



– Kokoomus haluaa ihmisille Suomen, jossa työn tekeminen kannattaa ja ihminen saa vapauden päättää itse, mihin rahansa käyttää. Haluamme, että ahkeruudesta palkitaan, eikä rangaista kovemmalla verotuksella tai kannustinloukuilla. Haluamme Suomen, jossa byrokratia ei tukahduta aloitteellisuutta ja vastuunottoa. Ja jossa menestyminen ei ole epäilyttävää, vaan tavoiteltavaa. Me emme usko Suomeen, jossa ihmisiä sidotaan paikalleen järjestelmillä, jotka tekevät passiivisuudesta turvallisemman vaihtoehdon, kokoomuksen ryhmäjohtaja sanoi.



– Reilu yhteiskunta ei ole sellainen, jossa luvataan kaikille enemmän kuin pystytään pitämään. Reilu yhteiskunta on sellainen, jossa mahdollisuudet ovat aidosti avoinna kaikille ja hauraimmassa asemassa olevat eivät joudu maksamaan poliitikkojen kyvyttömyydestä tehdä vaikeita päätöksiä, hän jatkoi.

Kopra sanoi, että ihmiset ansaitsevat rehellisyyttä ja suoraa puhetta.



– Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut pysyvästi. Maailmantalous velloo epävarmuudessa ja lähes päivittäin luemme toinen toistaan järkyttävämpiä otsikoita ympäri maailmaa. Tämä kaikki vaikuttaa suoraan myös Suomeen ja tavallisen ihmisen arkeen. Samaan aikaan kotimaassa osa keskittyy maalailemaan synkkyyksiä suomalaisten ylle. Ei ole mikään ihme, jos ihmisten tulevaisuudenusko on välillä koetuksella, hän totesi.



– On helppo nimetä ongelmia, mutta vaikeampaa esittää ratkaisuja. Me kokoomuksessa keskitymme ratkaisuihin. Puheiden sijaan me olemme tarttuneet toimeen. Vaikeidenkin aikojen keskellä se alkaa viimein näkyä.

Yhä useampi suomalainen huomaa Kopran mukaan arjessaan muutoksen.



– Palkasta jää nyt enemmän omaan käteen kuin aikaisemmin. Naisten ostovoima on huippulukemissaan pitkään aikaan ja ihmisillä on vapautta päättää itse, mihin rahansa käyttävät. Yhä harvempi ajautuu vakaviin maksuvaikeuksiin ja yhä useampi uskaltaa taas tehdä elämänsä suurimpia päätöksiä, ostaa kodin, vaihtaa asuntoa ja rakentaa tulevaa, hän sanoi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yrityksetkään eivät hänen mukaansa enää ”vain selviydy”.



– Ne suunnittelevat kasvamista, tekevät investointeja ja lisäävät tuotantoaan. Ja kun yritykset kasvavat, kasvaa koko Suomi.

Kopra nosti myös esille, että koko maan tasolla sosiaali- ja terveyspalvelut ovat parantuneet.



– Suomessa työskentelee rautaisia sote-alan ammattilaisia, jotka kyllä tietävät, miten palveluita voidaan kehittää, kun heille annetaan siihen mahdollisuus ja työkalut.

Nämä myönteiset merkit eivät hänen mukaansa ole ”sattumaa tai hyvää tuuria”.



– Ne ovat seurausta siitä, että olemme päättäneet tehdä toisin kuin ennen on tehty. Ja me olemme päässeet vasta alkuun, Kopra sanoi.