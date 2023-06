Tutkijoiden yllättävä löydös: Tällä aineella voi olla elämää pidentävä vaikutus

Tauriini voi olla apuna ihmisten eliniän pidentämisessä, yhdysvaltalaisen Columbian yliopiston tutkijat uskovat. Tutkimuksesta kertoo yhdysvaltalainen CNN.

Havainnot perustuvat hiirillä, apinoilla ja madoilla tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että ne hiiret, joille annettiin tauriinia, elivät muita hiiriä pidempään. Naaraspuolisilla hiirillä tauriiniannokset pidensivät ellinaikaa keskimäärin 12 prosenttia ja uroshiirillä kymmenen prosenttia.

Vertailuryhmässä oleville hiirille ei annettu tauriinia ollenkaan.

– Tämä tutkimus viittaa siihen, että tauriini voisi olla elämän eliksiiri meillekin (ihmisille), eräs tutkijoista arvelee.

Vastaavasti apinoilla tehdyittä tutkimuksissa havaittiin, että tauriinia saaneet apinat pysyivät hoikempina, heillä oli paremmat verensokeritasot, lisääntynyt luuntiheys ja parempi immuunijärjestelmä. Toisin sanoen tauriinia saaneet apinat pysyivät nuorekkaina vertailuryhmäänsä pidempään.

Myös tauriinilla ruokitut madot elivät vertailuryhmäänsä pidempään ja pysyivät terveempinä.

– Nämä tutkimukset eri lajeilla osoittavat, että tauriinin määrä vähenee iän myötä ja tämän kehityksen kääntäminen saa eläimet elämään pidempään ja terveempinä. Nämä löydökset ovat merkityksellisiä myös ihmisille, tutkija totesi.

Tauriini on rikkiä sisältävä aminohappo, jota on erityisen paljon sydänlihas- ja luurankolihassoluissa. Tauriinin toimintaa ei tunneta tarkasti, mutta sitä on kaikissa sähköisesti stimuloitavissa soluissa.

Tauriinia on esimerkiksi energiajuomissa ja muissa suorituskykyä parantavissa valmisteissa. Ihmiskeho tuottaa sitä myös itse. Tauriinin puutoksen on havaittu liittyvän sydän-, munuais- ja verkkokalvovaurioihin.

Siitä ei ole olemassa tutkimusta, miten kehon tauriinitasot vaikuttavat ihmisen elinikään. CNN:n mukaan tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että liikunnallisen elämäntyylin on todettu näkyvän myös suurempina tauriinitasoina elimistössä.