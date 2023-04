Tutkija: Turvallisuusneuvoston jäsenet murentavat YK-järjestelmää

YK:n periaatteet eivät toteudu, kun keskeiset jäsenmaat toimivat itse aktiivisesti YK:n peruskirjaa vastaan. Näin sanoo saksalainen kansainvälisen politiikan tutkija ja kolumnisti Ulrich Speck, viitaten turvallisuusneuvoston pysyviin jäsenmaihin Venäjään ja Kiinaan.

– Yksi YK:n turvallisuusneuvoston pysyvistä jäsenistä on hyökännyt toiseen YK-jäsenvaltioon, liittänyt osan sen alueista itseensä ja pyrkii nyt tuhoamaan sen suvereenin olemassaolon.

– Toinen turvallisuusneuvoston pysyvistä jäsenistä tukee näitä YK:n peruskirjan vastaisia hyökkäyksiä, Speck kirjoittaa Twitterissä.

Speck viittaa korkea-arvoisen kiinalaisdiplomaatin, maansa Ranskan lähettiläänä toimivan Lu Shayehn tuoreisiin haastattelulausuntoihin. Kommentoidessaan Venäjän laittomasti annektoiman Krmin niemimaan statusta lähettiläs väitti, ettei entisten neuvostotasavaltojen suvereniteettia ole turvattu kansainvälisessä oikeudessa.

Venäjän ja Kiinan lähentyminen on kiinnostanut kansainvälisen politiikan tarkkailijoita viime aikoina. Kiina ei ole tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Saksalaistutkijan mukaan Venäjän ja Kiinan keskeiset roolit YK:ssa, turvallisuusneuvoston jäseninä veto-oikeuksineen, paljastavat YK-järjestelmän tämänhetkiset heikkoudet.

– YK-järjestelmän idea on, että jos joku jäsenistä hyökkää suvereenin jäsenvaltion kimppuun, kaikki muut jäsenet tukevat hyökkäyksen uhria – sillä sama voisi tapahtua myös heille. YK:n turvallisuusneuvoston on tarkoitus vaalia tätä järjestelmää, Speck arvostelee.

Venäjän rooli YK:n turvallisuusneuvostossa on herättänyt ihmetystä myös aikaisemmin. Maaliskuussa useat tutkijat ja poliitikot arvostelivat Venäjän astumista turvallisuusneuvoston johtoon.

