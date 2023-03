”Tämä on pysäytettävä” – Venäjä nousee kohta turvaneuvoston johtoon

YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajuus osuu huhtikuussa Venäjälle, jolloin maan YK-lähettiläs Vasili Nebenzja johtaa puhetta keskeisessä YK-elimessä. Kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastaista hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvän maan asema maailmanjärjestössä herättää nyt runsaasti arvostelua.

– Venäjä ei ikinä käynyt läpi YK:n liittymisprosessia, ja kuitenkin maa on vuorossa johtaa turvallisuusneuvostoa, vaikka se käy hyökkäyssotaa ja syyllistyy julmuuksiin. Tämä on pysäytettävä, kirjoittaa tunnettu historioitsija ja Yalen yliopiston professori Timothy Snyder Twitterissä.

Professori viittaa siihen, että Venäjän federaatio peri Neuvostoliiton paikan YK:ssa ja sen päättävissä elimissä. Jotkut kansainvälisen oikeuden tuntijat ovat kyseenalaistaneet Venäjän YK-jäsenyyden pätevyyden, sillä Neuvostoliiton suurimpana seuraajavaltiona maan jäsenyyttä ei käsitelty järjestön yleiskokouksessa.

Snyder on jakanut viestipalvelussa professori Jeffrey Sonnenfeldin ja Ukrainan YK-lähettiläs Sergiy Kyslytsyan Time-lehdessä julkaistun artikkelin, jossa kaksikko varoittaa Venäjän puheenjohtajuuden riskeistä. Ei tuomitun rikollisen johtoon uskota pankkia, he kirjoittavat.

Sonnenfeld ja Kyslytsyan varoittavat Venäjän hyödyntävän puheenjohtajuutta ja veto-oikeuttaan asemansa vahvistamiseksi ja sotaan kohdistuvan kritiikin vaimentamiseksi. Kaksikko kehottaakin muita YK-maita ryhtymään toimiin hyökkääjän erottamiseksi turvallisuusneuvostosta ja yleiskokouksesta. Artikkelissa Venäjää kuvaillaan YK-järjestelmän ”vapaamatkustajaksi”, joka vähäisestä YK-rahoituksesta huolimatta on noussut keskeiseen asemaan järjestössä.

– YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan on tarkoitus vaalia kansainvälistä rauhaa ja harmoniaa. Emme voi sallia (Vladimir) Putinin ottaa tämän roolin itselleen niin kauan kuin hän jatkaa sotaansa Ukrainassa. YK:n jäsenvaltioiden, etenkin turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan, on oltava valmiita vastustamaan turvallisuusneuvoston isännyyden myöntämistä sotaherra Putinille.

– Näihin toimiin on ryhdyttävä välittömästi, sillä Putinin YK-puheenjohtajuuden alkamiseen on enää kaksi viikkoa.

Turvallisuusneuvosto on yksi YK:n päättävistä elimistä, ja ainoa, jonka päätökset sitovat kaikkia jäsenmaita. Puheenjohtajuus kiertää kuukausittain neuvoston jäsenmaiden keskuudessa.

