Kurgalskin eli Kurkolanniemen luonnosuojelualueella vain muutaman kilometrin päässä Laukaansuusta ja sen valtavasta rahtisatamasta, jota Ukrainan droonit runnoivat maalis-huhtikuun vaihteessa.

Vuoto saattaa liittyä noin viikko sitten tunnistettuun vuotoon Logi-kylän ja Sosnovyi Borin rannoilla vain rahtunen Laukaansuusta pohjoiseen. Kurkolanniemi taas on Laukansuusta katsottuna etelässä, mutta sen rannoilla virtaa Luga-joki, joka laskee Suomenlahteen.

Asiasta kertovat Pietarin alueen lehti Fontanka ja paikallisvaltuutettu Ivan Apostolevskij, joka on ollut siivoamassa rantaa vapaaehtoisten kanssa.

– Silmämääräisessä tarkastelussa kävi ilmi, että saastunut alue ulottuu 3–4 kilometriä rannikkoa pitkin, Apostolevskij kirjoitti Telegram-kanavallaan aiemmin kuluvalla viikolla.

Apostolevskij kertoi ottaneensa yhteyttä Leningradin alueen kuvernööriin ja tarjoutui kokoamaan vapaaehtoisia öljyntorjuntatalkoisiin. Aluksi ympäristöviranomainen Ekonadzor torjui avun ja halusi toimia itsenäisesti, mutta myöhemmin Apostolevskij kuitenkin valitteli, että viranomainen ei antanut mukaan tulleille vapaaehtoisille kunnollisia työvälineitä.

Ekonadzor vahvisti, että Kurgalskin luonnonsuojelualueella on öljysaastetta. Viraston johtaja Ramila Agaeva väitti Fontankan mukaan jo viikko sitten, että alue on siivottu. Jos jotain vielä löytyisi, niin se olisi ”hiukkasia” joita kulkeutuu mereltä. Ihan pieniä määriä vain, kuitenkin.

Fontankan mukaan Leningradin alueen kuvernööri Alexander Drozdenko vahvisti keskiviikkona paikallishallinnolle, että öljysaasteet Suomenlahden rannikkoalueilla liittyivät Laukaansuun satamaan ja sinne tehtyihin drooni-iskuihin. Kuvernööri kuitenkin väitti ettei merkittävää öljyvuotoa ole ja kehotti olemaan keskustelematta asiasta.

Drozdenko sanoi, että ulkomaisten tiedotusvälineiden verkossa levittämät tiedot Suomenlahden saastumisesta ja ovat perusteettomia tai suorastaan ​​vääriä ja ”pelaavat vihollisen pussiin”.

– Se oli valtava urakka, joka vaati merkittäviä resursseja. Emme kuitenkaan puhuneet siitä julkisesti, koska se oli tietoa, joka vaati tuolloin huolellisuutta ja tarkkuutta. Voimme puhua siitä nyt. Ja tänään meillä oli kaksi öljytuotevuotoa lähellä Logia ja Kurgalskin luonnonsuojelualuetta. Nämä olivat pieniä kerrostumia, jotka valitettavasti pääsivät veteen varsinaisen iskujen torjunnan aikana. Ja olemme jo siivonneet kaiken, Drozdenko sanoi.

Torstaina paikalle saapuivat Apostolevskij:n kutsumat vapaaehtoiset, mukanaan Fontankan toimittaja. Vaikka kuvernööri oli ilmoittanut rannikon jo siivotuksi, rannoilla on edelleen öljyvuotoja. Näitä hallinto selitti Fontankan viimeisten 24 tunnin aikana mereltä ajautuneiksi. Mitä pidemmälle vapaaehtoiset kulkivat, sitä enemmän mustia paakkuja ja laikkuja löytyi. Paikoin näkyi hiiltyneitä kasvinosia ja muita pieniä, näennäisesti hiiltyneitä palasia. Toisinaan oli pelkkää roskaa. Vedessä oli sateenkaaren värisiä juovia ja paksua, likaisen väristä vaahtoa. Päällimmäisen hiekkakerroksen alla oli epäilyttävän mustaa maata.

– Olen hyvin huolissani Leningradin alueen ympäristöstä yleensä. Olen kampanjoinut tällä alueella jo vuosia. Ja täällä oli tärkeää muun muassa nähdä omin silmin, mitä todella tapahtui. Meille kerrottiin, että se oli valetta, vapaaehtoinen nimeltä Olga Nigu kertoi Fontankalle.

Hän muisteli, kuinka ympäristövirasto Ekonadzor väitti aiemmin Sosnovyi Borin rannoilta otettuja öljyvuodosta kertovia kuvia väärennöksiksi. Sitten se lähetti alueelta otetut näytteet tutkittaviksi ja jätti kertomatta laboratoriotutkimusten tuloksista.