BBC:n Venäjän-kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg raportoi videolla venäläislehtien synkentyneistä talouden näkymistä. Rosenbergin mediakatsauksen mukaan maan talousasiantuntijat varoittavat jo jopa hallitsemattomasta syöksykierteestä.

Venäjän media maalaa tällä hetkellä poikkeuksellisen huolestuttavaa kuvaa maan tilasta. Vaikka Kremlin virallinen viesti pyrkii säilyttämään vakauden tunnun, lehtien palstoilla näkyy merkkejä kasvavasta hermostuneisuudesta niin talouden kuin teknologisen tulevaisuuden suhteen.

Nezavisimaya Gazeta-lehti raportoi venäläisen IT-alan vaikeuksista. Viranomaisten pyrkimykset tiukentaa internetin valvontaa ja rajoittaa mobiiliyhteyksiä ovat lehden mukaan johtaneet tilanteeseen, jossa alan investointivarmuus on kadonnut täysin.

– Lisää todisteita Venäjän viranomaisten epäsuosituista yrityksistä tiukentaa Venäjän kyberavaruuden valvontaa, Rosenberg toteaa.

Asiantuntijat varoittavat, että IT-alalla ei tiedetä onko internetiä kuukauden tai puolen vuoden päästä. Jos ei tilanteeseen saada selvyyttä ja tietoa, milloin rajoitukset päättyvät, koko ala voi kadota.

Jopa perinteisesti hyvin tiukasti Kremlin linjaa noudattava Komsomolskaja Pravda myöntää talouden ongelmat. Presidentti Vladimir Putin on vaatinut ministereiltä ja keskuspankilta selityksiä odotettua huonommalle talouden suoritukselle.

Rosenbergin mukaan lehdet eivät kuitenkaan pureudu tarkemmin talouden ongelmien juurisyihin, vaikka esittävätkin erilaisia tilastoja ja ennusteita.

– Et löydä täältä minkäänlaista keskustelua Venäjän talouteen kohdistuvan paineen taustalla olevasta syystä. Toisin sanoen, yli neljä vuotta kestäneestä Venäjän sodasta Ukrainaa vastaan. Ehkä lähimpänä tätä pääsemme viittauksella pakotteiden ja geopoliittisten tekijöiden aiheuttamaan paineeseen, epävakaaseen geopolitiikkaan, Rosenberg toteaa.