Tutkija IS:lle: Suomen ja USA:n suhteet ovat paremmat kuin koskaan

Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat paremmat kuin ehkä koskaan aikaisemmin, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki Ilta-Sanomille. Tiivistyvä yhteistyö sekä maiden presidenttien Alexanderin Stubbin ja Donald Trumpin hyvät välit on huomioitu laajasti myös yhdysvaltalaisessa ja kansainvälisessä mediassa. Trumpin kanssa golfannutta Stubbia on kuvailtu jopa Euroopan ”Trump-kuiskaajaksi”.

Linnainmäen mukaan presidenttien suhde on merkittävä, mutta Suomen ja Yhdysvaltojen läheisissä väleissä on hänestä kyse myös muustakin kuin henkilökemioista. Esimerkiksi sotilaallinen yhteistyö Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on tiivistynyt, hän toteaa.

– Tähän päälle vielä sitten presidenttien toimiva yhteys, niin suhteet ovat poikkeuksellisen hyvät ja läheiset.

Suomi ja Yhdysvallat sopivat tällä viikolla suuresta jäänmurtajakaupasta. Torstaina allekirjoitetun aiesopimuksen mukaan Yhdysvallat hankkii 11 jäänmurtajaa, joista neljä on tarkoitus valmistaa Suomessa ja seitsemän Yhdysvalloissa suomalaista osaamista hyödyntäen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok. ) vierailivat Valkoisessa talossa sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Tapaamisen tiedotustilaisuudessa Trump kehui Suomen puolustusvoimia ja vakuutti Yhdysvaltojen olevan tarvittaessa valmis puolustamaan Nato-kumppaniaan. Jäänmurtajien tarpeen hän sanoi olevan Yhdysvalloissa suuri.