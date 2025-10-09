Donald Trump jäänmurtajista: Tarvitsemme näitä aluksia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vastasi median kysymyksiin Valkoisessa talossa otettuaan vastaan Suomen presidentti Alexander Stubbin.

Donald Trump kertoi harkitsevansa lisäpakotteiden asettamista Venäjää vastaan. Hän vakuutti, ettei aio vetää Eurooppaan sijoitettuja amerikkalaisjoukkoja pois mantereelta. Joukkojen sijoittamista Euroopan sisällä voidaan tarvittaessa harkita uudelleen.

Yhdysvaltain presidentiltä kysyttiin jäänmurtajakauppoihin liittyen, aikoisiko hän puolustaa Suomea Venäjän mahdolliselta hyökkäykseltä. Donald Trump piti asiaa itsestäänselvyytenä ja sanoi puolustavansa liittolaistaan tarmokkaasti.

– He ovat Naton jäseniä. Mutta en usko, että näin tapahtuu. Hän [Vladimir Putin] tuskin tekisi niin, todennäköisyys tälle on hyvin pieni, Trump sanoi.

Hän nosti esiin Suomen vahvat asevoimat ja mainitsi F-35-hävittäjien kaupoista. Alexander Stubb kertoi olevansa tyytyväinen siihen, että Suomessa on järjestetty runsaasti koulutusta amerikkalaissotilaiden kanssa.

– He saavat koulutusta arktisissa olosuhteissa. Integroimme asevoimiamme DCA-sopimuksen ja muiden väylien kautta, tämä näkyy päivittäisessä työssämme ja toimii hyvin, Stubb sanoi.

Alexander Stubb nosti esiin Suomen osaamisen jäänmurtajien suhteen ja arvioi, että ensimmäinen alus toimitettaisiin Yhdysvalloille vuonna 2028. Donald Trump kertoi Yhdysvaltain jäänmurtajatilanteen olleen kaoottinen hänen virkakautensa alussa.

– Kuulin Suomesta ja heidän jäänmurtajistaan. Sanoin, että käykääpä katsomassa, että mitä he oikein tekevät. Tarvitsemme näitä aluksia erittäin paljon. Meillä on valtava alue, Yhdysvaltain presidentti sanoi.

Kokouksessa allekirjoitettiin jäänmurtajatilauksia koskeva sopimus.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kiitti Donald Trumpin johtajuutta jäänmurtajien suhteen ja sanoi kauppojen tuovan Suomeen toivoa ja työpaikkoja. Trump kysyi itärajan sulun taustoista ja vaikutuksista.

Alexander Stubb nosti keskustelussa esiin Suomen asevelvollisuuden ja suuren reservin.

– Asevoimamme on Euroopan suurin Turkin, Ukrainan ja Puolan jälkeen, Stubb sanoi.