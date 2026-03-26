Korkeimman oikeuden päätös kuohuttaa – ”Lakia on muutettava”

Korkein oikeus tiedotti torstaina tuominneensa kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänen katsottiin solvanneen homoseksuaaleja ryhmänä.

Räsäsen tuloilla 20 päiväsakkoa tarkoittaa 1 800 euroa.

Tuomio pohjautui vuonna 2004 kirjoitettuun pamflettiin ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen”. Korkeimman oikeuden mukaan sen uudelleenjulkaisu Päivi Räsäsen Facebook-sivulla vuonna 2019 rikkoi lakia.

Pamfletissa sanottiin, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja seksuaalinen poikkeavuus. Prosessiin kului eri oikeusasteissa yli neljä vuotta. Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat aiemmin kumonneet syytteet.

Päivi Räsänen kertoi tuomion jälkeen olevansa huolissaan sananvapauden tilasta. Hän arvioi päätöksen aiheuttavan itsesensuuria.

Useat kansanedustajat ovat kommentoineet tuomiota, ja arvostelua on tullut erityisesti perussuomalaisten suunnalta. Onni Rostila (ps.) katsoo tapauksen osoittavan, että kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevaa pykälää pitää muuttaa.

– Kiihottamispykälä on epäselvä ja rajoittaa sananvapautta liikaa. Aivan viimeistään nyt on selvää, että lakia on muutettava. Sananvapaus on koko demokraattisen järjestelmän kulmakivi, Rostila toteaa tiedotteessa.

Puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan Päivi Räsäselle ei koidu päätöksestä seuraamuksia eduskunnassa. Halla-aho sanoo Iltalehdelle, ettei eduskunnalla ole teoriassakaan mahdollisuuksia ryhtyä toimenpiteisiin sakkorangaistuksen vuoksi.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi keskustan nykyinen puheenjohtaja Antti Kaikkonen (kesk.) tuomittiin luottamusaseman väärinkäytöstä vuonna 2013 viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Räsänen tapausta on verrattu Jussi Halla-ahon pitkään oikeusprosessiin, jossa käräjä- ja hovioikeus hylkäsivät syytteet kiihottamisrikoksesta. Korkein oikeus teki päinvastaisen päätöksen ja tuomitsi Halla-ahon vuonna 2012 uskonrauhan rikkomisesta ja kansanryhmää vastaan kiihottamisesta 50 päiväsakkoon.

– Heidän perustelunsa oli kopioitu suoraan syyttäjän syytetekstistä. Tämä näyttää olevan ajan henki ja tilannekuva, Jussi Halla-aho sanoo IL:lle.

Kristillisdemokraattian puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah muistuttaa pamfletin olleen ajalta, jolloin tuomion pohjana ollutta lainsäädäntöä ei ollut olemassa.

– KKO:n päätös on hyvin ongelmallinen sanan- ja uskonnonvapauden näkökulmasta. Pamfletti on 22 vuoden takaa ajalta, jolloin tuomion pohjana ollutta lakia ei ollut. Alkavatko nyt kirjaroviot Suomessa, Essayah kysyy viestipalvelu X:ssä.

Päätöstä arvostelee myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.).

– Suomalaiset ansaitsevat demokratiaa, jossa yhteiskunnallisen mielipiteen voi ilmaista tarvitsematta pelätä tuomiota. Tämä pätee myös Raamatun opetusten julkituomiseen, Tavio sanoo.

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu (ps.) kysyy, asettuuko kirkko Räsäsen tueksi.

– Kansanedustajana, kirkon pappina, kristittynä ja kirkon jäsenenä olen järkyttynyt Päivi Räsäsen saamasta korkeimman oikeuden tuomiosta. Joko vihdoin Suomen evankelis-luterilainen kirkko ilmaisee selkeän tukensa Räsäselle ja Raamattuun sitoutuneille kristityille, Aittakumpu kysyy.

– Korkein oikeus päätti juuri, että Suomessa on laki rikki. Siispä laki pitää korjata, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä toteaa.

KKO:n päätös on hyvin ongelmallinen, sanan- ja uskonnonvapauden näkökulmasta. Pamfletti on 22 v. takaa ajalta, jolloin tuomion pohjana ollutta lakia ei ollut. Alkaako nyt kirjaroviot Suomessa? #sananvapaus #uskonnonvapaus | Politiikka | Yle https://t.co/yTeycMqOS5 — Sari Essayah (@SariEssayah) March 26, 2026