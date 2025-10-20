Tutkija Donald Trumpin lausunnosta: Paniikkiin ei ole syytä

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lausunto ”Ukrainan katkaisusta” on herättänyt kohua, mutta sitä kannattaa lukea kontekstissaan, toteaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja europarlamentaarikko Mika Aaltolan avustaja Henri Vanhanen.

Trump sanoi medialle, että rintamalinjat pitäisi jättää nykysijoilleen, jolloin käytännössä Venäjä jäisi hallitsemaan miehittämiään Ukrainan itäosia.

– Rintamalinjojen jäädyttäminen on ollut Ukrainan, Euroopan ja Yhdysvaltain taustakeskusteluissa jo kuukausia neuvottelujen mahdollisena lähtökohtana, Vanhanen sanoo X-ketjussaan.

– Ukraina on viime kuukausina hakenut malleja, joilla sota voitaisiin pysäyttää ilman alueluovutusten virallistamista. Ajatuksena on, että rintamalinjat jäädytetään nykyisille asemille, mutta lopullinen asema ratkaistaan myöhemmin neuvotteluissa. Tästä on ollut yhteisymmärrystä, Vanhanen jatkaa.

Hänen mukaansa Trumpin sanoma on siis enemmän tulkintaa tästä kehikosta kuin uusi poliittinen linja. Trump sanoo julkisesti sen, mistä on jo keskusteltu hiljaa.

– Ukrainan ja lännen tavoitteena on ollut ennen kaikkea pysäyttää taistelut ja luoda tilaa rauhanprosessille.

– Tämä ei tarkoita vielä myönnytystä sellaisenaan Venäjälle vaan pyrkimystä hallittuun siirtymään sotavaiheesta neuvotteluvaiheeseen. Rintamalinjan jäädyttäminen ei olisi tavoiteltu loppuratkaisu vaan välivaihe, jossa Ukrainan itsenäisyys säilyy ja aseellinen paine vähenee, Vanhanen korostaa.

Hänen mukaansa Euroopassa ja myös Ukrainassa ymmärretään, että jatkuva kulutussota kuluttaa resursseja nopeammin kuin niitä saadaan korvattua. Jäädytys antaisi mahdollisuuden vahvistaa puolustusta, rakentaa taloutta ja säilyttää lännen yhtenäisyys.

– Trumpin tapa ilmaista asia on jyrkempi, mutta ydinsanoma ei ole täysin ristiriidassa Ukrainan tavoitteiden kanssa. Ratkaisua haetaan, ei antautumista. Kyse on reaalipolitiikasta, ei rauhan hinnalla ostetusta tappiosta. Tämä hetki vaatii rauhallisuutta, ei paniikkia eikä juhlaa, Vanhanen sanoo.

