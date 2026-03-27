USA harkitsee 10000 sotilaan lähettämistä Lähi-itään

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon harkitsee jopa 10 000 lisäsotilaan lähettämistä Lähi-itään, kertovat suunnitelmasta perillä olevat virkamiehet Wall Street Journalille.
Joukot koostuisivat todennäköisesti maavoimien jalkaväestä ja panssaroiduista ajoneuvoista. Yhdysvaltojen on aiemmin uutisoitu lähettävän alueelle noin 5 000 merijalkaväen sotilasta ja tuhansia 82. maahanlaskudivisioonan sotilaita.
Virkamieslähteiden mukaan sotilaita aiotaan lähettää alueelle lisää, jotta presidentti Donald Trumpilla olisi nykyistä enemmän sotilaallisia vaihtoehtoja käytettävissään samaan aikaan, kun hän punnitsee rauhanneuvotteluja Iranin kanssa.
On epäselvää, minne joukot Lähi-idässä tarkalleen sijoitettaisiin, mutta ne olisivat WSJ:n lähteiden mukaan todennäköisesti iskuetäisyydellä Iranista ja Khargin saaresta, joka on Iranin rannikon edustalla sijaitseva keskeinen öljynvientikeskus.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukoista vastaavan Centcomin tiedottaja on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa WSJ:lle.