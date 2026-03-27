Donald Trump lykkää iskuja Iranin voimalaitoksiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo siirtävänsä Iranin energiainfrastruktuuriin kohdistuvat iskuja 10 päiväksi ja pidentävänsä samalla määräaikaa Hormuzinsalmen avaamiseksi.
Presidentti ilmoitti asiasta torstaina Truth Social -alustalla julkaistussa viestissä. Hän antaa ymmärtää viestissään, että päätös määräajan jatkamisesta tehtiin Iranin hallituksen pyynnöstä.
Trump kuvaili myös neuvottelujen sujuvan ”erittäin hyvin”.
Presidentti kommentoi myöhemmin asiaa myös Fox Newsille.
– Annoin heille 10 päivää, he pyysivät seitsemää.
Trump julisti myös Yhdysvaltain olevan jo voitolla sodassa.
– Tietyssä mielessä olemme jo voittaneet, hän sanoi.
Iran on jyrkästi kiistänyt Trumpin väitteen siitä, että maa “kerjäisi” rauhansopimusta tai olisi pyytänyt lisäaikaa. Iranin mukaan mitään neuvotteluja ei ole myöskään meneillään. Samalla Iran on jatkanut vastaiskujaan eri puolilla Lähi-itää.
