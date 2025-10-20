Marco Rubio ja Sergei Lavrov puhuivat puhelimessa

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ovat käyneet puhelinkeskustelun hetki sitten.

Venäjän ulkoministeriön mukaan ministerit kävivät ”rakentavaa keskustelua” siitä, mitä konkreettisia askelia otetaan presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin viimeviikkoisessa puhelussa saavutetun yhteisymmärryksen pohjalta. Tuolloin kerrottiin, että Trump-Putin-huippukokous on suunnitteilla Unkarin Budapestiin.

Putinin avustaja Juri Ushakov sanoi aiemmin, että Lavrovin ja Rubion puhelussa valmistellaan tulevaa huippukokousta. Maiden korkeiden edustajien on määrä tavata tällä viikolla.

Aiemmin tänään Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi venäläismedialle, että Venäjälle ei kelpaa Trumpin ehdotus jäädyttää rintamalinjat nykysijoilleen.

Peskovin mukaan Moskovan kanta on pysynyt muuttumattomana, siteerasi muun muassa Kyiv Independent. Venäjä on aiemmin vaatinut Ukrainalta koko Donetskin aluetta. Lisäksi Peskov muotoili, että mahdollinen Putinin ja Trumpin tapaaminen vaatii vielä paljon työtä.

Toisaalta Trumpin ehdotus ei kelvannut myöskään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille – presidenteille on kerrottu puhjenneen suoranaisen riidan Valkoisessa talossa perjantaina. Mediatietojen mukaan Trump vaati Zelenskyi’ä hyväksymään Moskovan ehdot sodan lopettamiseksi.