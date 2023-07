Turkki vastustaa edelleen Ruotsin Nato-jäsenyyttä

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoo CNN:n mukaan, että Turkki ei peräänny vastustamasta Ruotsin liittymistä Natoon ennen kuin kaikki sen vaatimukset on täytetty.

Erdogan toteaa, että hänen maansa odotukset tehtiin selväksi ja että ”puolustamme samoja periaatteita, joita puolustimme viime vuonna”.

Erdoganin mukaan Ruotsi tarjoaa suojaa ”separatistisia järjestöjä ja FETO-rosvoja”.

– Ja haluan, että tiedetään, ettemme aio perääntyä ennen kuin kaikki vaatimukset on täytetty, hän sanoi.

Turkki kutsuu Fethullah Gülenin seuraajia FETOksi. Gülen on entinen Erdoganin liittolainen, joka on ollut maanpaossa Yhdysvalloissa vuodesta 1999 lähtien. Erdogan on syyttänyt häntä epäonnistuneen vallankaappausyrityksen järjestämisestä heinäkuussa 2016.

Hän on verrannut Gülenin kannattajia ISIS-terroristijärjestöön, joka on toistuvasti pommittanut kohteita Turkissa. Toinen kivi Turkin kengässä on kurdien separatistiliike PKK, jonka muun muassa Yhdysvallat on listannut terrorijärjestöksi.

Turkin presidentin kommentit ovat ristiriidassa Ruotsin, Naton ja Yhdysvaltojen viranomaisten viimeaikaisten huomautusten kanssa Ruotsin mahdollisesta liittymisestä Natoon.

Viime viikolla Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström sanoi, että Ruotsi on täyttänyt Turkin asettamat vaatimukset.

Aiemmin kesäkuussa Erdoganin tapaamisen jälkeen Istanbulissa myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi, että Ruotsi on täyttänyt velvoitteensa.

Ruotsi, Suomi ja Turkki kokoontuvat Brysseliin ennen Naton heinäkuun kokousta Vilnassa ensi viikolla, jossa myös Ukrainan liiton jäsenyyden odotetaan olevan asialistalla.

Ruotsi ja Suomi ilmoittivat aikovansa liittyä Natoon toukokuussa 2022, vain viikkoja sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan.