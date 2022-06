Turkki esti pitkään Naton Baltian puolustussuunnitelman – Viron ex-komentaja näkee yhteyden Suomen ja Ruotsin vääntöön

Viron puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali (evp.) Riho Terras näkee yhtymäkohtia Turkin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien kohdalla käymällä kaupalla ja Turkin aiemmilla toimilla puolustusliitossa.

Hän viittaa Naton Baltian alueen puolustussuunnitelmien päivitykseen pari vuotta sitten. Turkin uutisoitiin tuolloin hangoitelleen vastaan ja estäneen suunnitelman viemisen maaliin. Mediatietojen mukaan perusteluina olivat tuolloinkin terrorismintorjuntaa koskevat vaatimukset. Presidentti Recep Tayyip Erdoganin uutisoitiin vaatineen Nato-liittolaisiltaan tukea kurdeja vastaan.

– Turkki esti prosessin tietyn aikaa, kun puolustussuunitelmia päivitettiin, Viron puolustusvoimien entinen komentaja ja nykyinen EPP-ryhmän europarlamentaarikko Riho Terras sanoo Verkkouutisille.

Hän kuitenkin korostaa, että tilanteessa ei ollut lainkaan kyse Virosta tai muista Baltian maista vaan Turkin ”omista intresseistä”.

– Minusta tätä pitää ajatella kuin turkkilaisena basaarina. Myyjä pyytää kovaa hintaa ja sitten pitää neuvotella.

Vääntö alkoi loppuvuodesta 2019 ja kesti aina kesäkuun loppuun 2020 asti. Lopulta suunnitelma saatiin eteenpäin.

Terras ei voi vieläkään paljastaa yksityiskohtia suunnitelmista, Turkin vaatimuksista tai asian ratkaisusta.

– Kyse oli heidän omasta alueestaan ja Turkin puolustuksesta, hän muotoilee.

Riho Terras näkee yhtymäkohtia tuolloisten tapahtumien ja Turkin nykyisten toimien kohdalla. Turkin hallinto on vastoin aiemmin linjaamaansa asettunut vastustamaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Perusteluna on jälleen kuultu erilaisia vaatimuksia terrorismintorjunnasta.

– Minun henkilökohtainen mielipiteeni on, että Turkissa on tulossa presidentinvaalit ja tämä kaikki on osa sisäpolitiikkaa, Terras arvioi

Mihin Turkki sitten entisen kenraalin mielestä pyrkii Suomen ja Ruotsin kohdalla?

– Suomea ja Ruotsia on minusta käsiteltävä erillään. Minun tietojeni mukaan Suomella ei ole mitään suoria kiistanaiheita Turkin kanssa. Ruotsin tapauksessa Gülen-liike on jossain määrin kuvassa. Ruotsi on tukenut vuosia Turkin oppositiota, Terras listaa.

Hän muistuttaa, että Natossa pyritään yksimielisyyteen ja että jäsenvaltioiden intressit nousevat välillä pinnalle. Silloin niistä on puhuttava.

– Näen tämän osana liiton normaalia prosessia. Suomen ja Ruotsin on ymmärrettävä, että jäseniä on kolmekymmentä ja nämä kolmekymmentä tekevät päätöksen.

– Jos ratkaisu ei olisi yksimielinen, menettäisi koko puolustusliitto merkityksensä. Siksi on oltava kärsivällinen ja keskusteltava.

Riho Terras kertoo uskovansa, että tilanne ratkeaa lopulta hyvin ja Suomi ja Ruotsi pääsevät Naton jäseniksi.

– Toivon tätä myös kovasti, Viron puolustusvoimien ex-komentaja toteaa.

