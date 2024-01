Turkki äänesti Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta – ”liittoumasta voimakkaampi kuin koskaan”

Turkissa parlamentti äänesti tiistai-iltana Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta. Äänestystulos oli 287-55.

Asiassa tarvitaan vielä presidentti Recep Tayyip Erdoğanin allekirjoitus. Ruotsin jäsenyydeltä puuttuu lisäksi vielä Unkarin ratifiointi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi olevansa hyvin iloinen, että Turkki on äänestänyt ratifioinnin puolesta.

– Ruotsin Nato-jäsenyys tulee parantamaan turvallisuutta Itämeren alueella ja tekee koko liittoumasta voimakkaamman, presidentti toteaa ruotsinkielisessä some-päivityksessään.

– Kun Ruotsi on jäsen, on myös Suomen jäsenyys saatettu loppuun (fullbordat, valmis).

Presidenttiehdokas Alexander Stubb sanoo kommentissaan olevansa iloinen nähdessään, että Turkki ratifioi jäsenyyden.

– Unkarin ratifioinnin jälkeen liittoumastamme tulee voimakkaampi kuin koskaan, Alexander Stubb toteaa.

The Parliament of #Türkiye has agreed to ratify Sweden's #NATO membership.

It’s an important decision for #Sweden to become the 32nd NATO Ally.

Hope that the last ratification follows quickly now.

— Kaja Kallas (@kajakallas) January 23, 2024