Tulipalo leviää usein tästä syystä, pienikin virhe riittää

Tiivis palo-osastointi on keskeisessä osassa rakennusten paloturvallisuudessa ja siten myös tulipalojen leviämisen ehkäisemisessä. Asiasta muistuttaa Suomen palopäällystöliitto tiedotteessa.

Palo-osastoinnin tehtävänä on estää palon ja erityisesti savun leviäminen tilasta toiseen. Tuli ei leviä ainoastaan kiinteässä materiaalissa vaan se leviää erityisen nopeasti palokaasuissa, jotka löytävät reittinsä pienistäkin raoista. Tällaisen palon leviämisen estämisessä erityisen kriittinen tekijä on oikein rakennetut tiiviit palo-osastoinnit.

Asuinrakennuksissa palo-osastointi tarkoittaa käytännössä palon leviämisen estämistä huoneistosta toiseen tai yhteisteisistä tiloista, porrashuoneesta, autotallista tai pannuhuoneesta asuintiloihin.

– Savu on tulipalossa vaarallisinta: se kulkeutuu nopeasti, täyttää tilat ja syttyessään levittää paloa erittäin nopeasti, tiivistää koulutusjohtaja Tomi Timonen Suomen palopäällystöliitosta tiedotteessa.

– Valitettavasti pelastajien käytännön kokemukset ja niitä tukevat tilastot osoittavat, että savukaasut pääsevät erittäin usein leviämään palo-osastosta toiseen juurikin epätiiviisti eli huonosti rakennettujen palo-osastoivien rakenteiden takia. Tällöin palo-osastoinnin suoja menetetään välittömästi, koska savu pääsee leviämään ja levittämään paloa pienistäkin raoista.

Tätä havaintoa tukee myös Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) ja pelastuslaitosten toteuttama yläpohjien palo-osastoinnin toimivuutta koskenut selvityshanke alle kymmenen vuotta vanhoihin rivitaloihin. Palo-osastoinneissa löytyi surullisen paljon paloturvallisuuden puutteita.

Tiiveys on palo osastoinnin toimivuuden kriittisin edellytys

Yksikin rako, vain sormenpään tai tulitikkurasian kokoinen, riittää päästämään kuumat palokaasut osastoivan rakenteen läpi ja näin tekemään osastoivan rakenteen merkityksettömäksi. Puhuttamattakaan epätiiveistä seinä-vesikattoliitoksista tai räystäskoteloiden osastoinnin epäjatkuvuuskohdista, joita esiintyi yli puolessa SPPL:n selvityshankkeen kohteista.

Tulipalon syttymisvaiheessa paine tilassa kasvaa, jonka vuoksi tiiveys on kriittinen tekijä. Voimakas paineen nousu on havaittu Aalto-yliopiston tutkimuksessa. Tulipalon paine voi estää poistumisen palavasta asunnosta.

Tiivis palo-osastointi suojaa ennen kaikkea ihmisiä

Kun savun pääsy porraskäytäviin ja naapuritiloihin estyy, poistumisreitit pysyvät käyttökelpoisina ja pelastushenkilöstö voi työskennellä turvallisemmin vahinkojen rajoittamiseksi. Siksi esimerkiksi kerrostalossa tulipalon havaittaessa oman asunnon oven sulkeminen on yksi tärkeimmistä suojatoimista, sillä se katkaisee savun kulkureitin ja varmistaa, että osastointi toimii suunnitellusti.

Jokaisen toimijan on kannettava vastuu osastoinnin toimivuudesta.

– On täysin kiistatonta, että palo-osastoinnin toteuttamisessa on paljon puutteita suomalaisessa rakentamisessa. Syyttelyn ja vastuun siirtämisen sijaan on kaikkien toimijoiden kannettava oma vastuunsa tilanteen kuntoon saattamisesta, Timonen toivoo.

Etenkin osastoivien rakenteiden tiiveysvaatimusta on vaikea mieltää ilman riittävää ymmärrystä palon leviämisestä ja tulipalosta ilmiönä. Tästä syystä suunnittelijoilla on iso vastuu riittävän yksityiskohtaisten, työmaalla toteuttamiskelpoisten suunnitelmien laadinnassa ja rakentajilta vaaditaan korkeaa moraalia suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta, sillä osastointi luo palon leviämiselle rakenteellisen esteen, ja tiiveys tekee esteestä toimivan.

Poimintoja videosisällöistämme

Taloyhtiön on järkevää varmistaa ensimmäisessä vuositarkastuksessa palo-osastointien kunto, jotta rakennuttaja saadaan toteuttamaan havaitut puutteet. Vanhemmissa taloyhtiössä palo-osastoinnit on syytä kuulua määrävälein tarkastettaviin rakennusosiin, kuten vaikkapa vesikaton tiiveys.

Palopäällystöliiton mukaan rakenteellisen paloturvallisuuden tärkein viesti onkin selvä: tiiveys ratkaisee – jos savu pysyy osastossa, myös palo pysyy osastossa.

LUE MYÖS:

Tunnistatko nämä kuusi merkkiä? Kodissasi voi olla kosteusvaurio