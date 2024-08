Tukialus ja maihinnousulaivoja – USA:n sotalaivat valmiudessa Lähi-idässä

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ei ole ilmoittanut uusista joukkojensiirroista Lähi-idän tilanteen viimeaikaisen kiristymisen seurauksena.

Israel vastasi Hizbollahin tekemään raketti-iskuun surmaamalla miliisijärjestön kokeneen komentajan Libanonissa ja Hamasin poliittisen johtajan Teheranissa. Iranin oletetaan valmistelevan parhaillaan omia vastatoimiaan.

Puolustushallinnon lähde sanoo Washington Post -lehdelle, että Yhdysvallat on koonnut lähialueelle ainakin 12 sota-alusta. Ne voivat toimia pelotteena Iranin tukemille tahoille ja rajoittaa konfliktin laajenemista.

Valmiudessa on ydinkäyttöisen Nimitz-luokan lentotukialus USS Theodore Rooseveltin johtama laivasto-osasto sekä USS Wasp -maihinnousualuksen osasto, joka saapui Välimerelle jo kesäkuun lopulla. Kolmen maihinnousualuksen kyydissä on noin 2 200 merijalkaväen sotilasta.

Lentotukialusta saattaa kuusi Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjää. Maihinnousualusten osasto kulkee parhaillaan Välimeren itäosissa kahden ohjushävittäjän kanssa.

Amerikkalaislaivoja ei ole tällä hetkellä sijoitettuna Punaisellemerelle, jossa kansainvälinen koalitio on suojellut kuluvan vuoden aikana kauppaliikennettä Iranin tukemien huthikapinallisten drooni- ja ohjusiskuilta.

The Theodore Roosevelt Carrier Strike Group (TRCSG) arrived in the U.S. 5th

Fleet area of operations July 12 to deter aggression, promote regional stability, and protect the free flow of commerce in the region. pic.twitter.com/TEJck2gLHF

— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2024