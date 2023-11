Tuhoisa isku Venäjän sukellusveneeseen nostatti kohun – omaisille ei korvauksia

Ukrainan ohjusiskussa 13. syyskuuta tuhoutuneen venäläisen Donin Rostov -sukellusveneen miehistön kuolonuhreista on noussut skandaali Venäjällä, koska sukulaisilta on evätty korvaukset ja kuolleet piti haudata kollegoiden kustannuksella.

Asiasta kertoo runsaasti sisäpiiripaljastuksia Ukrainan sodan aikana julkaissut suosittu Telegram-kanava VChK-OGPU.

Ukrainan käyttämät Storm Shadow -risteilyohjukset aiheuttivat katastrofaalisia vahinkoja Kilo-luokan sukellusveneelle ja Roputsha-luokan maihinnousualus Minskille, jotka olivat molemmat telakoituina Krimin Sevastopolissa. Näyttää siltä, että aluksilla oli useita miehistön jäseniä hyökkäyksen aikaan.

Venäjän viranomaisten kerrotaan yrittäneen salata uhrien määrän, mutta VChK-OGPU:n tietojen mukaan Ukrainan hyökkäyksessä kuoli ainakin kolme sukellusveneen miehistöön kuuluvaa jäsentä. Myös maihinnousualuksella sanotaan kuolleen suuri määrä sotilaita.

VChK-OGPU kertoo, että ”moni miehistön jäsen, mukaan lukien kapteeni Igor Shveda, pelastautui sukellusveneestä iskun jälkeen. Kapteenista päätettiin kuitenkin tehdä syntipukki”.

Donin Rostovin miehistöä ei tiettävästi ole luokiteltu niin sanottuun erikoisoperaatioon osallistuviksi sotilaiksi, eivätkä kuolleiden omaiset ole siksi saaneet heille kuuluvia miljoonien ruplien arvoisia korvauksia. Heidän tuekseen kerättiin rahaa hyväntekeväisyystapahtuman kautta.

– (Mustanmeren laivaston) johto sai jotenkin selville, että sukellusveneen kapteeni kirjoitti kiitoskirjeen heille, jotka keräsivät noin 1,5 miljoonaa ruplaa (15 469 euroa) ja lahjoittivat sen kuolleiden merimiesten perheille, VChK-OGPU kertoo.

Kapteeni Shveda sai pian tämän jälkeen ankaran nuhtelun.

1/ The deaths of crew members of the Russian submarine 'Rostov na Donu', destroyed in a Ukrainian missile strike on 13 September, has reportedly become the subject of a scandal after relatives were denied compensation and the dead had to be buried at their comrades' expense. ⬇️ pic.twitter.com/htfp0VNH1H

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 16, 2023