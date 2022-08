Tšetšenian yksiköihin värvätään nuoria kidutuksen ja pidätysten avulla

Diktaattori Ramzan Kadyrovin johtama Tšetšenia täydentää Ukrainassa sotivia pataljooniaan kidutuksen ja pakon avulla.

Vankilatuomion saaneet pakotetaan liittymään armeijaan, vaikka heidän tuomionsa olisi perustunut kidutuksella saatuun tunnustukseen, kertoo Kavkaz Realii.

Näin kävi groznylaiselle 36-vuotiaalle ekonomille Bekhanille, joka kidutuksen myötä ”tunnusti” välittäneensä huumeita saaden vankilatuomion.

Poliisi oli ottanut Bekhanin ja hänen kaksi kaveriaan kiinni, koska he olivat aktiivisia WhatsApp-ryhmässä, jossa jaettiin hupikuvia ja -videoita.

Bekhanin lähetti pari videopätkää tšetšeenioppositiopolitiikko Tumso Abdurahmanovilta ja pari kuvaa, joissa itse asiassa ivattiin Abdurahmanovia.

Ryhmässä olleet ilmiantajat tekivät työtään ja poliisi pidätti kaikki kolme samanaikaisesti heti seuraavana aamuna. Poliisi ei peitellyt, että kyse oli itse asiassa yksityisestä kirjeenvaihdosta.

Poliisivankilan jälkeen heidät siirrettiin Tšetšenian operatiivisen II tutkintatoimiston (ORB-2) tiloihin järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun aluevirastoon (RUBOP).

Aluevirasto on tunnettu kidutuskammio Tšetšeniassa. Miehet kiinnitettiin eri huoneisiin käsiraudoilla lämpöpatteriin. Ensin hakattiin Bekhanin kaverit ja sitten oli Bekhanin vuoro.

Bekhan asetettiin lattialle, hänen päälleen asetetuille tuoleille istui viisi henkeä ja hänelle laitettiin kaasunaamari, jonka venttiili tukittiin. Peukaloiden ympärille kiedottiin sähköjohdot.

Kun Bekhan pyörtyi tukehtuen, virvoitettiin hänet antamalla sähköshokkeja. Tämä jatkui noin viikon yhdistettynä hakkaamisiin ja ruoan sekä veden epäämiseen. Noin viikon kuluttua Bekhan ja hänen kaverinsa tunnustivat heille esitetyt syytteet.

He saivat neljän vuoden tuomion ja he päätyivät paikalliselle työleirille Tšernokozovoon. Bekhan vapautui viime tammikuussa ehdonalaiseen.

Ehdonalaisaikana hänen tulee aina säännöllisin väliajoin ilmoittautua poliisille.

Bekhanin ilmoittautuessa jälleen kesäkuussa oli häntä vastassa aseistettu turvallisuuspalvelun mies, joka kertoi, että Bekhan tulisi osallistumaan niin sanottuun ”sotilaalliseen erikoisoperaatioon”.

Jos Bekhan ei suostuisi, hänet lähetettäisiin takaisin työleirille, mutta ei enää Tšetšeniaan, vaan jonnekin kauas Venäjälle.

Bekhan tunsi tšetšeenejä, jotka oli pakotettu rintamalle Ukrainaan ja heistä suurin osa oli palannut kaatuneina. Hän myös kertoo alusta alkaen vastustaneensa perusteetonta sotaa uskonnollisista ja inhimillisistä syistä.

Bekhanille annettiin miettimisaikaa heinäkuuhun hänen vedottuaan heikkoon terveyteensä ja siihen, ettei ole koskaan käsitellyt asetta.

Seuraavassa ehdonalaistapaamisessa paikalla oli majuri Said-Magomed Babatijev, joka oli vastannut Bekhanin kiduttamisesta vuonna 2019. Hän sanoi, että jos suostumusta ei tulisi, olisi aiemmat kidutukset olleen vain lastenleikkiä.

Babatijevin mukaan sotaan lähtö tekisi Bekhanista jälleen ”kunniallisen kansalaisen” viranomaisten silmissä ja tämä ansaitsisi rahaa. Sodassa ei tarvitsisi olla enintään kuin kolme tai neljä kuukautta, joiden jälkeen olisi mahdollista saada työtä myös virallisesti.

Vastustelun jälkeen Bekhan päätti suostua, kun tajusi joutuvansa muuten uudelleen viranomaisten kidutettavaksi. Hänen kaverinsa olivat jo suostuneet lähtemään Ukrainaan, koska muuta vaihtoehtoa ei olisi.

Bekhan sanoi tarvitsevansa pari päivää pakkaamiseen. Nyt hän piilottelee ja tietää Tšetšenian viranomaisten etsivän häntä.

Bekhanin mukaan ainoa mahdollisuus on enää julkisuus. Hän oli ajatellut loikkaavansa rintamalla ukrainalaisten puolelle, mutta tämä olisi johtanut siihen, että hänen sukulaisensa Tšetšeniassa olisi kaapattu ja viety kidutettaviksi kostona.

Lisäksi hän ei ole enää varma, että tšetšeenivangille kävisi ukrainalaisten käsissä hyvin sen jälkeen, kun tšetšeenijoukot ovat kastroineet ja kiduttaneet ukrainalaisia sotavankeja, kuten venäläiset tekivät Tšetšenian sodissa tšetšeeneille.

Kadyrov ja hänen miehensä pyrkivät lisäämään omaa valtaansa ja vaikutusvaltaansa Venäjällä pyrkimällä lähettämään mahdollisimman paljon aseistettuja miehiä Ukrainaan. Mitä enemmän kaatuneita, sitä enemmän uusia pataljoonia perustetaan.

Kaatuneiden ja värvättyjen lapsille sekä muille omaisille luvataan etuja, jotta nämä saataisiin uskollisiksi Kadyroville ja Venäjän hallinnolle. Tšetšeenien tapattaminen taas heikentää Tšetšeniaa, mikä sopii Kremlille.

Bekhanin kertoo Venäjän huonon sotamenestyksen Ukrainassa ja yhä jatkuvan sodan lisäävän sortoa Tšetšeniassa.

– Tämä on toivoton tilanne. Paitsi jos Ukraina voittaa tämän sodan, sanoo Bekhan.

Some Chechen youth are being arrested, tortured, & given ultimatums to join Kadyrov's new battalions. New @kavkaz_realii interview exposes the other method of filling the rankshttps://t.co/lgD6qntzy7 https://t.co/GzcNYn3hnK

— Harold Chambers (@chambersharold8) August 12, 2022