Donald Trumpin rauhansuunnitelmalle seinäkiisto: Valeuutisia

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on väittänyt, että voisi lopettaa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Suunnitelman yksityiskohdista kertoi Washington Post -lehti viikonloppuna.

Washington Postin sisäpiirilähteiden mukaan Trump on vahvistanut yksityisissä keskusteluissa suunnitelmansa sisällön. Sen mukaan Ukrainan tulisi luopua ainakin Venäjän kymmenen vuotta sitten valtaamasta Krimin niemimaasta sekä alueista Itä-Ukrainassa.

Trumpin viestintävastaava Jason Miller kiisti Washington Postin uutisen ilmestymispäivän iltana viestipalvelu X:ssa kutsumalla sitä feikkiuutiseksi.

– 100% valeuutisia. Jotkut satunnaiset tyypit ovat käyneet [Washington DC:n hallintoaluetta ympäröivän] Beltwayn nörttibileissä ja Washington Post saa sen heti kuulostamaan siltä kuin he olisivat sisäpiiriväkeä, joilla on salainen pääsy suunnitelmiin, Miller kirjoitti.

Trump tuli ensimmäisellä presidenttikaudellaan 2017–2020 kuuluisaksi siitä, että uutisen sisältö ei määrittänyt sitä mitä hän kutsuu valeuutiseksi. Nimitys annetaan ensi sijassa sen perusteella, mikä media uutisen on julkaissut. Trumpin suosikkitoimittaja hänen presidenttikaudellaan oli Fox Newsin ankkuri Tucker Carlson, joka on myöhemmin irtisanottu kanavalta.

Trump käy parhaillaan kampanjaa uudelleenvalintansa puolesta ja on varmistanut tuekseen ehdokkuuteen riittävän määrän puoluekokousedustajia. Hänet valittaneen republikaanipuolueen viralliseksi presidenttiehdokkaaksi heinäkuussa.

Ukrainan tukemisen vastustaminen on viime kuukausina noussut yhdeksi Trumpin keskeiseksi vaaliteemaksi. Tämä on aiheuttanut sisäpoliittista kitkaa, sillä demokraattipuolue pääsääntöisesti tukee Ukrainan avustamista.

Trump sanoi itse Fox Newsille heinäkuussa 2023, että pystyisi lopettamaan sodan Ukrainassa 24 tunnissa laittamalla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvottelemaan diilin, johon hän itse saisi myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin suostumaan.

100% fake news. A couple random people pop off at Beltway nerdfests and the Washington Post makes it sound like they’re insiders with secret access to the plans.

The reality: unless you hear it from President Trump, it’s just speculation! https://t.co/0q85T66gop

— Jason Miller (@JasonMillerinDC) April 7, 2024