Ruotsissa kohu ”soluttautujista”: Poliisikoulun oppilas toi jengiläisiä juhliin

Ruotsissa on syntynyt kohu ”soluttautujista” sen jälkeen, kun poliisikoulun oppilas toi rikollisjengiläisiä paikallisen poliisiakatemian juhliin. Asiasta kirjoittaa Expressen.

Naispuolinen poliisiopiskelija oli kutsunut juhliin useita henkilöitä, joilla oli yhteyksiä Hagsätra-rikollisverkostoon. Jengiläisten kerrotaan kiertäneen juhlissa haastamassa riitaa ja lyöneen yhtä osallistujista kasvoihin.

Kun jengiläiset kutsunutta poliisiopiskelijaa myöhemmin kuulusteltiin, hän valehteli henkilöllisyytensä. Myöhemmin selvisi, että nainen oli poseerannut sosiaalisessa mediassa aseiden kanssa, joihin hänellä ei ollut edes lupaa.

Expressenin tietojen mukaan koulun hallintoa on varoitettu naisen käyttäytymisestä ja jengiyhteyksistä. Tästä huolimatta naista ei erotettu oppilaitoksesta.

Expressenin mukaan nainen kuitenkin erotettiin oppilaitoksesta myöhemmin, vain hieman ennen valmistumistaan.

Rikollisjengit ovat värvänneet Ruotsissa poliiseja, jotka vuotavat tietoja jengeille ja varoittavat etukäteen poliisioperaatioista, selvisi aiemmin Dagens Nyheterin tekemästä selvityksestä. Verkkouutiset kertoi selvityksestä tässä jutussa.

Epäiltyjä vuototapauksia on vuoden 2018 jälkeen ollut 514 kappaletta. Niihin lukeutuu niin epäilyjä, joita ei ole pystytty vahvistamaan sekä tapauksia, joista on annettu lainvoimaisia tuomioita.

Ainakin 30 poliisia on osallistunut vuotoihin, jonka seurauksena heidät on erotettu tai he ovat eronneet vapaaehtoisissa. 14:ssä tapauksessa todisteet vuodoista ovat erittäin vahvoja.

Selvityksessä paljastui, että vuodot ovat yhteydessä ainakin neljään iskuun, jossa ihmisiä on loukkaantunut tai jopa kuollut.

Expressenin kirjoituksessa vaaditaan, että Ruotsin on otettava jengikytkökset nykyistä vakavasti. Kirjoituksessa katsotaan, että soluttautuminen voi pahimmillaan olla uhka koko maan demokratialle. Toimenpiteiksi lehti esittää esimerkiksi lisävaltuuksien myöntämisen henkilöiden taustojen selvittämiseen ja viranomaisten välisen yhteistyön kehittämisen.