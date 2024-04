Vappuna luvassa poutaa ja jopa 20 astetta

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan sää on vappuaattona tiistaina laajalti aurinkoinen ja poutainen.

Vappuaaton päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 10–20 astetta, lämpimintä on etelässä ja lännessä. Pohjoisessa on selvästi koleampaa, päivän ylimmät lämpötilat vaihtelevat 3:n ja 7 asteen välillä.

Maan keskivaiheilla oleva matalapaine tuo tiistaiksi vesi- ja lumisateita Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Etelä-Lappiin. Myös maan itäosassa voi paikoin tihuttaa vettä.

– Etelä- ja Keski-Lappiin ja Koillismaalle voi sataa lunta tiistaiaamupäivään mennessä 1–5 senttimetriä, ja ajokeli voi olla paikoin huono aamulla ja aamupäivällä, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Matalapaine väistyy kuitenkin tiistain kuluessa Venäjän puolelle, ja sateet ovat tiistaina päivällä paikallisia ja vähäisiä. Viimeistään illalla sää poutaantuu ja selkenee.

Vappuyö on kylmä koko maassa, ja lämpötila laskee monin paikoin pikkupakkaselle. Etelässä voidaan kuitenkin paikoin säästyä pakkasilta. Yön alin on enimmäkseen nollan ja –5 asteen välillä, pohjoisessa on paikoin hieman kylmempää. Etelässä yön alin on –2…+3 astetta.

Vappupäivästä on tulossa lähes koko maassa poutainen ja aurinkoinen. Idässä ja Lapissa voi esiintyä jonkin verran pilvilauttaa, ja Pohjois-Lapissa myös vähäiset vesikuurot ovat mahdollisia.

Vappupäivänä lämpötilat nousevat jälleen maan etelä- ja keskiosassa 10–20 asteeseen, lämpimintä on etelässä ja lännessä. Meren rannalla merituuli voi hieman viilentää lämpötiloja.

Pohjoisessa sää lämpenee vappuaatosta hivenen, mutta on edelleen maan etelä- ja keskiosaa viileämpää. Päivälämpötilat nousevat pohjoisessa 5–12 asteen välille, viileintä on Pohjois-Lapissa.