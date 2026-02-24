Tradenomien mediaanipalkka nousi 4325 euroon

Tradenomien mediaanipalkka nousi 4,2 prosenttia verrattuna aiempaan vuoteen, ja se on nyt 4325 euroa kuukaudessa. Tämä ilmenee tradenomien ammattiliiton jäsentutkimuksesta.

Mediaani tarkoittaa keskilukua, eli puolet ansaitsee mediaania enemmän ja puolet vähemmän.

Tradenomien jäsenistä 81 prosentilla palkka nousi edeltävästä vuodesta. Heistä 74 prosentilla ansioita nosti työ- ja virkaehtosopimukseen perustuva palkankorotus ja 20 prosentilla henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkankorotus eli niin sanottu meriittikorotus.



– Liittojen neuvottelema yleiskorotus on yleisin syy jäsenistömme ansioiden nousuun ja niiden saajien määrä kasvoi viime vuodesta, työmarkkinatutkija Joonas Miettinen kertoo.

Naistradenomien mediaanipalkka on keskimäärin 12 prosenttia pienempi kuin miesten. Keskeisin syy palkkaerojen taustalla on miesten ja naisten sijoittuminen osin eri toimialoille ja työtehtäviin. Naisista 57 prosenttia sijoittuu asiantuntijatehtäviin, kun miestradenomeilla vastaava luku on 64 prosenttia.

Vaikka palkkaerojen syitä pystytään tunnistamaan jäsentutkimuksen perusteella, silti merkittävä osa miesten ja naisten palkkaeroista jää edelleen selittymättä.



– Selvityksemme mukaan sukupuolten välinen selittämätön palkkaero on 8,4 prosenttia tradenomimiesten hyväksi. Selittämätöntä palkkaeroa ei voi selittää esimerkiksi koulutuksella, kokemuksella tai tehtävien vaativuudella ja tämä on yksi keskeinen tasa-arvo-ongelma työelämässä, Miettinen sanoo.

Palkkojen noususta huolimatta tradenomien luottamus omaan ja työpaikkansa tilanteeseen on laskussa jo kolmatta vuotta. Työpaikan tilannetta pidettiin vakaimpana finanssialalla ja tilitoimistoissa. Luottamusta koetellaan erityisesti teollisuudessa ja varsinkin ICT-alalla, jossa puolet Tradenomien jäsenistä piti irtisanomisia tai lomautuksia vähintäänkin mahdollisina.



– Kasvava työttömyys nakertaa luottamusta omaan työtilanteeseen, vaikka välitöntä irtisanomisuhkaa ei olisikaan päällä. Samaan aikaan monilla yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla käydään muutosneuvotteluita, jotka osaltaan synnyttävät epävarmuutta tulevasta. Vaikutuksensa lienee myös vuodenvaihteessa voimaan tulleella lakimuutoksella, jolla helpotettiin irtisanomisia. Voidaan siis sanoa, että luottamusta koetellaan nyt monelta eri suunnalta, arvioi Miettinen.

Tradenomien vuotuisen jäsentutkimuksemme tiedonkeruu toteutettiin loka-marraskuussa 2025 ja siihen vastasi 2 625 Tradenomien jäsentä.

