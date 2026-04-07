Ammattiliitosta eroamalla voi säästää jopa 800 euroa vuodessa

Ammattiliitosta eroaminen ja pelkkään työttömyyskassaan liittyminen voi tuoda palkansaajalle jopa 800 euron vuotuisen säästön, ilmenee Verkkouutisten esimerkkilaskelmasta. Laskelma on nähtävillä tämän artikkelin lopussa.

Taustalla on vuoden alussa voimaan tullut muutos, jossa ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus poistui. Muutos on saanut monet pohtimaan liiton jäsenyyden kustannuksia suhteessa saatuihin hyötyihin. Liitot tarjoavat jäsenilleen esimerkiksi oikeudellista apua ja edunvalvontaa, mutta kaikille jäsenille palveluiden arvo ei välttämättä vastaa jäsenmaksun tasoa.

Moni kuuluu ammattiliittoon ennen kaikkea ansiosidonnaisen työttömyysturvan takia. Toisin kuin usein ajatellaan, etuus ei kuitenkaan edellytä liiton jäsenyyttä eikä sitä maksa liitto, vaan työttömyyskassa. Silti ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta käytetään monesti harhaanjohtavaa nimitystä ”liiton rahat”. Kassaan voi liittyä ilman liittoa.

Työttömyyskassojen jäsenmaksut ovat edelleen verovähennyskelpoisia, ja ne ovat selvästi liittojen jäsenmaksuja matalampia. Avoimissa kassoissa, kuten YTK:ssa, A-kassassa ja Aariassa, vuosimaksut liikkuvat noin 70–100 eurossa. Alakohtaisissa kassoissa maksut voivat olla tätäkin pienempiä.

Mitä enemmän tienaat, sitä enemmän maksat liitolle

Sen sijaan monien ammattiliittojen jäsenmaksu määräytyy kiinteänä prosenttiosuutena palkasta. Käytännössä se tarkoittaa, että mitä suurempi on palkka, sitä enemmän joutuu maksamaan liiton jäsenyydestä.

Esimerkiksi Teollisuusliiton noin yhden prosentin jäsenmaksu tarkoittaa 3 500 euron kuukausipalkalla noin 420 euroa vuodessa ja 5 000 euron palkalla 600 euroa vuodessa. Ero pelkkään työttömyyskassaan kuulumiseen on tällöin noin 300–500 euroa vuodessa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMissa (1,5 prosentin jäsenmaksu) 3 500 euron palkalla jäsenmaksu on noin 630 euroa vuodessa. Ero kassajäsenyyteen nousee yli 500 euroon. 5 000 euron palkalla ero nousee yli 800 euroon vuodessa.

Tehyssä (1,1 prosenttia) vastaavat erot ovat hieman pienempiä, mutta edelleen satoja euroja vuodessa. Jos jäsen siirtyy esimerkiksi edullisempaan alakohtaiseen Sotekassaan (jäsenmaksu 42 euroa vuodessa), säästö voi nousta yli 600 euroon vuodessa.

Suuremmilla palkkatasoilla erot kasvavat edelleen, koska liittojen maksut nousevat tulojen mukana, mutta kassojen maksut pysyvät pääosin kiinteinä.

Jäsenmaksuja vertailtaessa on kuitenkin huomioitava, että ammattiliitot tarjoavat työttömyyskassoja laajempia palveluita, kuten edunvalvontaa ja oikeudellista apua. Näiden arvo ja tarpeellisuus riippuvat työntekijän omasta tilanteesta ja siitä, kokeeko jäsen saavansa maksulleen vastinetta.

Alla olevaan taulukkoon on koottu liittojen jäsenmaksujen suuruudet 3 500 ja 5 000 euron kuukausipalkoilla, ja verrattu niitä avoimien työttömyyskassojen jäsenmaksuihin.

Jäsenmaksujen suuruus vuodessa

Kassa/liitto Palkka,

3 500 euroa Ero vuodessa,

euroja Palkka,

5 000 euroa Ero vuodessa,

euroja Jäsenmaksun

määrä YTK 102 102 102 euroa vuodessa. A-kassa 96 96 96 euroa vuodessa. Aaria 72 72 72 euroa vuodessa. Teollisuusliitto 420 318–348 500 398–428 1,0 prosenttia

bruttopalkasta. PAM 630 558–588 900 798–828 1,5 prosenttia. Tehy 462 360–390 660 558–588 1,1 prosenttia. JHL 462 360–390 660 558–588 1,1 prosenttia. Pro 525 423–453 588 486–516 1,25 prosenttia,

mutta enintään 49 euroa kuukaudessa. OAJ 441 339–369 630 528–558 Vaihtelee 1,0–1,1 prosentin välillä. Laskettu keskiarvon 1,05 mukaan. Super 504 402–432 720 618–648 1,2 prosenttia. TEK 375 273–303 375 273–303 Täysjäsenyys 375 euroa vuodessa. Insinööriliitto 504 402–432 504 402–432 Suuruus vaihtelee eri järjestöissä. Laskettu keskiarvon mukaan. Rakennusliitto 300 198–228 300 198–228 25 euroa kuukaudessa eli 300 euroa vuodessa.

Hintatiedot ovat peräisin työttömyyskassojen ja ammattiliittojen verkkosivuilta. Taulukon koonti: Ville Mäkilä / Verkkouutiset.

