Naisten ostovoima parani ennätyksellisesti, kansanedustaja tyrmää opposition väitteet

Kansanedustaja Karoliina Partanen (kok.) iloitsee suomalaisten ostovoiman paranemisesta. Hän viittaa Helsingin Sanomien artikkeliin otsikolla ”Ekonomisti yllättyi: Suomalaisilla on nyt rahaa kuin vanhoina hyvinä aikoina – naisten reaalipalkat ennätyssuuret”.

Artikkelin mukaan suomalaisten palkansaajien ostovoima on palautunut lähes samalle tasolle kuin ennen vuoden 2022 inflaatiokriisiä.

– Suomalaisten ostovoima oli huipussaan vuonna 2021, jonka jälkeen se romahti. Oikeilla veroratkaisuilla, palkankorotuksilla ja inflaation taittumisella olemme saaneet palkansaajien ostovoiman palautumaan jo vuoden 2022 tasolle. Todella hienoa! Karoliina Partanen iloitsee julkisessa .

Naisten ostovoima on kasvanut miehiä nopeammin ja oli viime vuoden lopulla parempi kuin kertaakaan kymmenen viime vuoden aikana.

– Kaikki tämä huolimatta siitä, että hallituksen on väitetty ajavan naiset palkkakuoppaan. Näin ei yksinkertaisesti ole. Muistan kun istuin käsittelemässä vientivetoista palkkamallia työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Asiantuntijat sanoivat, että oppositio liioittelee ”palkkamonttu-puheillaan” tulevien palkankorotusten vaikutuksia. Ja näin on todella tapahtunut, Partanen huomauttaa.

– Toivottavasti tämä viimeistään osoittaa, että opposition viesti oli täysin väärä, Partanen jatkaa.