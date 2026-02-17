”Hyviä merkkejä eikä vain merkkejä, vaan aitoa kasvua”

Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikainen ostovoimakuoppa ja reaaliansioiden laskeminen on vihdoin korjaantunut ja ostovoima on palautunut vuoden 2022 tasolle. Asian nostaa esille kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen blogissaan.

Hän viittaa Helsingin Sanomien uutiseen ostovoiman paranemisesta. Tilastoista ilmenee, että etenkin naisten ostovoima on kohentunut Petteri Orpon (kok.) hallituksen aikana ja on nyt parempi kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen.

– Marinin hallituskauden jälkeen on nyt siis palattu vihdoin vanhoihin hyviin aikoihin, Heinonen summaa.

Hän huomauttaa, että palkat ovat siis parantuneet ja inflaatio on pysynyt maltillisena.

– Merkille pantavaa on sekin, että tilanne on saatu korjaantumaan, vaikka Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu.

Vaikka taloudessa on nähtävillä lukuisia myönteisiä merkkejä ja ihmisten ostovoimakin kohenee, talouden ilmapiiriä on julkisessa keskustelussa pidetty synkkänä. Heinonen huomauttaa, että tilastot osoittavat aivan toista.

– Ostovoima on siis parantanut jopa odotuksia nopeammin ja täysimääräisesti kuoppa tullee kurotuksi umpeen alkuvuoden aikana.

Samaan aikaan hänen mukaansa kannattaa huomata, että kaikkien kukkarossa ei tilanne kuitenkaan näytä tältä. Esimerkiksi korkea työttömyys on heikentänyt osan toimeentuloa. Tilastojen mukaan eniten palkat ovat nousseet julkisella sektorilla etenkin sosiaali- ja terveydenhoitoalalla.

Heinonen huomauttaa, että HS:n jutussa nykyistä korjausliikettä kuvataan jopa historialliseksi.

– Ostovoiman romahdus oli nimittäin aiempia kriisejä syvempi, mutta taasen palautuminen edelliskertoja nopeampi. Jutussa oli käyty läpi talouden tapahtumia aina 1970-luvun öljykriisistä lähtien, jolloin romahduksesta toipuminen vei seitsemän vuotta ja ”inflaation laukka jatkui pitkään”.

Heinonen muistuttaa, että Suomen talouden elpymisen merkeistä on kirjoitettu runsaasti muuallakin mediassa. Monissa uutisissa on tuotu esiin, kuinka Suomen vienti vetää ja yritysten tilausmäärät ovat kasvussa.

Heinonen painottaa, että kyse ei ole vain ”hyvistä merkeistä”.

– Itse juttelin Italiassa erään suomalaisen yrittäjän kanssa, joka kertoi, että tammikuussa myynti kasvoi heidän ketjussaan jopa 20 prosenttia. Hyviä merkkejä eikä vain merkkejä, vaan aitoa kasvua, Heinonen summaa.