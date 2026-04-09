SAK odottaa kehysriihestä toimia työttömyyden taltuttamiseksi

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on koonnut omat tavoitteensa hallituksen 21.–22. huhtikuuta pidettävään kehysriiheen.

SAK ehdottaa työttömyyden taltuttamiseksi suojaosien palauttamista sosiaaliturvaan ja palkkatuen käytön lisäämistä. Lisäksi työvoimakoulutukseen pitää SAK:n mielestä panostaa jäädyttämällä koulutuksen ajalta kuntien työttömyysturvan sakkomaksut.

– Nämä olisivat toimivia keinoja työllisyyden tukemiseksi. Palkkatuki vahvistaa rekrytointia heikon kysynnän aikana ja työvoimakoulutus takaa, että yrityksillä on käytettävissään oikea-aikaisesti osaavaa työvoimaa talouden vahvistuessa, sanoo SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà.

Nuorisotyöttömyyteen SAK puuttuisi koulutuksella, varhaisella tuella ja erilaisilla palveluilla.

– Nuorisotakuu on turvattava sisällöllisesti, ei vain nimellisesti. Jokaiselle alle 30-vuotiaalle on osoitettava työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka. Lisäksi on vahvistettava lasten ja nuorten moniammatillista tukea ja lähipalveluja.

SAK:n mukaan rakennusala voidaan tukea kasvattamalla merkittävästi ARA-korkotukivaltuuksia. Erityisryhmien investointiavustuksiin ja remonttien ja perusparannuksien tukiin on keskusjärjestön mukaan perusteltua kohdentaa nykyistä enemmän rahoitusta. Lisäksi rakentamattoman tonttimaan kiinteistöveron tasokorotus ja jyrkempi porrastus edistäisi SAK:n mukaan tonttitarjontaa.

Työttömyysvakuutusmaksujen määräytymisessä suhdannevaihteluiden kasvu on SAK:n mukaan syytä huomioida paremmin.

– Työllisyysrahaston suhdannepuskuria on lisäksi kasvatettava, jotta vältetään suhdannepoliittisesti huonosti ajoitetut maksumuutokset, Patrizio Lainà sanoo.

SAK:n mukaan yrittäjien eläkejärjestelmää pitää muuttaa.

– Yrittäjien eläkkeiden alivakuuttamiseen pitää vihdoin puuttua kehysriihessä. Yrittäjien eläkemaksujen täytyy jatkossa määräytyä paremmin todellisten tulojen mukaan.

SAK esittää lisäksi yhteisöveron alennuksen perumista.