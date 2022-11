TE: Sähkön hinta nousi, koska tuulivoimalat ovat jäässä

Tuulivoimaloiden jäätyminen nostaa omalta osaltaan nyt sähkön hintaa Suomessa, kertoo Talouselämä.

Pörssisähkön hinta oli tiistaina ja keskiviikkona noin 50–60 senttiä kilowattitunnilta. Yksi syy tähän on tuulivoiman vähäinen tuotanto.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin ennusteet eivät vielä osaa ottaa huomioon tuulivoimaloiden jäätymistä.

– Minun käsitykseni mukaan nyt on ollut todella poikkeukselliset jäätämisolosuhteet. Jään muodostuminen on heikentänyt tuulivoiman tuotantoa, kertoo toimitusjohtaja Anni Mikkonen Suomen Tuulivoimahdistyksestä.

Fingridin johtajan Tuomas Rauhalan mukaan sähkön säästäminen sekä yritysten ja kuntien vapaaehtoiset joustot kuitenkin parantavat sähkön saatavuutta merkittävästi.

– Sähkön käytön kannalta haastavimmassa tilanteessa on arvioitu, että lähtökohtaisesti tuulivoimaa on vähän saatavilla. Tällä hetkellä se on valitettavasti tilanne tyynestä kaudesta johtuen, Rauhala toteaa TE:lle.

