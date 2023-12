”Täysin mahdotonta hyväksyä” – FSB hyökännyt vuosia Britanniaa vastaan

Kyberhyökkäykset ovat kohdistuneet poliitikkoihin ja muihin julkisen elämän toimijoihin. Hallituksen mukaan yksi ryhmä varasti kyberhyökkäysten avulla dataa, joka julkaistiin myöhemmin, mukaan lukien vuoden 2019 vaaleihin liittyvää materiaalia, kertoo BBC.

Venäjä on toistuvasti kiistänyt väitteensä sekaantuneensa tällaiseen toimintaan.

Ulkoministeri David Cameron sanoi, että ryhmän toimet olivat ”täysin mahdottomia hyväksyä”.

– Toistuvista ponnisteluistaan huolimatta he ovat epäonnistuneet. Jatkamme työtä yhdessä liittolaistemme kanssa paljastaaksemme Venäjän salaisen kybertoiminnan ja saadaksemme Venäjän tilille teoistaan, entinen pääministeri sanoi.

Ulkoministeri Leo Docherty kertoi brittiparlamentin alahuoneelle torstaina, että Venäjän suurlähettiläs on kutsuttu puhutteluun ja kahdelle henkilölle on asetettu pakotteita. Yksi heistä on palveluksessa oleva FSB-upseeri.

Venäjän suurlähettiläs ei ollut tavoitettavissa sen jälkeen, kun hänet oli kutsuttu puhutteluun keskiviikkona. Viranomaiset tapasivat sen sijaan Venäjän suurlähetystön varapäällikön ja ilmaisivat Britannian syvän huolen väitetyistä kyberhyökkäyksistä.

Ryhmää syytetään sadoista kohdistetuista hakkeroinnista poliitikkoja, virkamiehiä, ajatushautomoja, toimittajia, tutkijoita ja muita julkisessa elämässä työskenteleviä henkilöitä vastaan.

Nämä kohdistuivat pääasiassa henkilöiden yksityisiin sähköposteihin, jotka seurasivat laajaa tutkimusta ja väärien tilien luomista, joissa hakkerit esiintyivät uhreiksi joutuneita henkilöitä.

Kohteena olevien joukossa oli muun muassa kansanedustaja, joka kertoi BBC:lle helmikuussa, että hänen sähköpostinsa oli varastettu. FSB:hen linkitetty ryhmä – ja erityisesti sen osa, joka tunnetaan nimellä Center 18 – on kohdistanut hyökkäyksensä Britanniaan varastamalla tietoja poliittisen ja julkisen elämän toimijoilta ainakin vuodesta 2015 lähtien.