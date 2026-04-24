Ex-oligarkki: Länsi toistaa Venäjän kohdalla aina saman virheen

Länsi tekee jatkuvasti saman perustavan virheen Venäjän suhteen, sanoo ex-oligarkki ja maanpaossa elävä oppositiovaikuttaja Mihail Hodorkovski.

– Olen viettänyt vuosikymmenen järjestelmän sisällä, kymmenen vuotta kuudessa eri venäläisessä vankilassa, ja jos olen yhden asian oppinut, niin sen, että “tsaarin” vaihtaminen ei korjaa mitään, Hodorkovski toteaa X-ketjussaan.

Hän listaa, miksi “hyvän tsaarin” myytti on ansa, ja mitä Venäjällä oikeasti pitäisi tapahtua, että asiat voisivat muuttua.

Hodorkovskin mukaan Washingtonissa ja Brysselissä elätellään toivetta, että jos vain nykyinen Kremlin johtaja korvautuu “liberaalilla”, kaikki loksahtaa paikoilleen.

– Sanon suoraan: ei loksahda.

Hodorkovski kertoo tehneensä aikanaan pienen ”sosiaalisen kokeen”.

– Tapasin neljä vaikutusvaltaista amerikkalaispoliitikkoa ja kysyin heiltä: “Kuvitelkaa, että heräätte huomenna Venäjän presidenttinä. Kyseessä on valtava, monimuotoinen alue, jota hallitaan jäykästä keskuksesta käsin. Vallan säilyttämiseksi keskuksen on kerättävä alueilta 60 prosenttia resursseista ja jaettava ne sitten uudelleen. Miten saatte ihmiset hyväksymään tämän?”

– Kaikki neljä antoivat täsmälleen saman vastauksen: “Tarvitsemme ulkoisen vihollisen”, jatkaa Hodorkovski.

Mutta kenet?

– Kiinan? Ei missään nimessä. Liian pelottava, liian lähellä, ja 4000 kilometrin yhteinen raja. Yhdysvallat? Täydellinen vihollinen. Kaukana, riittävän pelottava uhaksi, mutta silti turvallinen, Hodorkovski sanoo.

Hänen mukaan ulkoisena uhkana pidettiin vuosien ajan Yhdysvaltoja, mutta nyt huomio on siirtynyt Eurooppaan ja “kollektiiviseen länteen”.

– Niin kauan kuin järjestelmä on keskitetty pyramidi, johtaja tarvitsee vastakkainasettelun oikeuttaakseen olemassaolonsa.

Toinen myytti Hodorkovskin mukaan on, että Venäjä väistämättä romahtaa ilman Vladimir Putinia. Tämä on täysin väärin.

– Monet uskovat, että ilman vahvaa johtajaa Venäjä hajoaisi palasiksi. Olen nähnyt maan sisältä käsin – kirjaimellisesti. Olen viettänyt kymmenen vuotta kuudessa eri venäläisessä vankilassa, selleissä 90 kilometrin päässä Kiinasta aina Suomen rajalle asti.

– Olen jakanut parakkeja 150 miehen kanssa kerrallaan, eikä välttämättä kaikkein koulutetuimpien. Riippumatta siitä, mistä he olivat kotoisin, murteissa ei ollut eroja, eikä kulttuurissa kuilua. Luimme samoja kirjoja ja katsoimme historiaa samasta näkökulmasta.

Hodorkovski tähdentää, että Venäjä on paljon yhtenäisempi kuin luullaan. Muutos on mahdollinen, mutta silloin puhutaan vuosikymmenistä. ”Murentumista reunoilta” voi tapahtua, romahtamista ei.

– Mitä siis on tehtävä, jotta Venäjä lakkaa olemasta uhka naapureilleen ja itselleen? esittää Hodorkovski kysymyksen.

Hän muistuttaa, että Putin on aiheuttanut Ukrainan sodassa valtavan mittakaavan tragedian, niin ukrainalaisille kuin omilleen.

– Tämä on jarruttoman järjestelmän hinta.

Kierteen katkaisemiseksi on lopetettava paremman presidentin etsiminen. Tarvitaan tasapaino ja rakenteellinen uudelleenkäynnistys kahden pilarin varaan, parlamentaarisen tasavallan ja aidon federalismin varaan, sanoo Hodorkovski.

– Parlamentaarinen tasavalta on lähtökohtaisesti turvallisempi maailmalle. Se pakottaa kompromisseihin. Se tappaa “tsaariajattelun”. Mutta näin suuressa maassa sekään ei riitä. Valtaa on hajautettava osavaltioille ja tasavalloille.

Hodorkovski toteaa, että alueiden motiivit eroavat keskushallinnon motiiveista. Paikallinen kuvernööri ei hyödy “isänmaan puolustamisesta” kuvitteellista Nato-uhkaa vastaan, vaan hänen menestyksensä mitataan ihmisten hyvinvoinnilla.

– Jos haluamme Venäjän, joka on ennakoitava naapuri, meidän on lakattava keskittymästä siihen, kuka istuu valtaistuimella, ja alettava miettiä sitä, miten valtaistuin puretaan kokonaan.

– Tavoitteena ei ole uusi tsaari. Tavoitteena on Venäjä, joka katsoo sisäänpäin, ei ulospäin, Hodorkovski summaa.

There is a prevailing hope in DC and Brussels that if we just replace the current man in the Kremlin with a "liberal" leader, everything will click into place.



I’m telling you: It won’t. [2/12] — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) April 23, 2026