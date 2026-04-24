Viron tiedustelu torjuu Volodymyr Zelenskyin puheet Venäjän hyökkäyksestä Baltiaan

Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen johtajan, eversti Ants Kiviselgin mukaan tiedustelutiedot eivät viittaa siihen, että Venäjä olisi avaamassa uutta rintamaa Baltian maita vastaan, kertoo Viron yleisradio ERR.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viime viikolla, että Venäjä häiritsee kansalaistensa internetyhteyksiä mahdollisen mobilisaation järjestämiseksi. Zelenskyin mukaan mobilisaatiota voitaisiin käyttää myös Baltian maihin kohdistuvaan hyökkäykseen.

Kiviselgin mukaan mahdollisen mobilisaation ensisijainen tarkoitus on todennäköisesti ylläpitää Venäjän hyökkäysten tempoa Ukrainassa.

– Tällä hetkellä, vaikka mobilisaatio Venäjällä toteutettaisiin, ei ole merkkejä siitä, että mobilisoitua joukkoa käytettäisiin jotenkin Nato-maita vastaan. Samalla puolustusvoimat, tiedustelukeskus mukaan lukien, tekee päivittäin työtä mahdollisen sodan estämiseksi, hän sanoo.

Kiviselgin mukaan Venäjän ei olisi sotilaallisesti järkevää aloittaa uutta rintamaa muualla samalla, kun sota Ukrainassa jatkuu. Hän kuitenkin muistuttaa, että Venäjän päätöksenteko ei ole aina noudattanut rationaalista logiikkaa.

– Rationaalisesti ajatellen Venäjän federaation ei olisi mitenkään järkevää aloittaa uutta rintamaa jollakin muulla alueella. Olemme kuitenkin nähneet, että Venäjän federaatio ei aina ole päätöksissään rationaalinen ja voi tehdä strategisia virhearvioita, Kiviselg kuitenkin toteaa.

Myös Viron ulkoministeri Margus Tsahkna on ERR:n mukaan torjunut Zelenskyin arvion. Tsahknan mukaan Ukrainan presidentin puheet vastaa Viron tiedustelutietoja tai uhka-arviota.

– Emme näe, että Venäjä keskittäisi joukkojaan tai valmistautuisi sotilaallisesti hyökkäämään Natoa tai Baltian maita vastaan. Pikemminkin päinvastoin. Venäjä ei ole kovin vahvassa asemassa Ukrainan rintamalla eikä myöskään taloudellisesti.

