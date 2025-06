Tätä Venäjä tavoittelee USA:n kanssa – Mika Aaltola: Aika nostaa pelotetta

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkovin mukaan Ukrainan sota ei lopu ennen kuin Nato vetää joukkonsa Baltian maista. Asiasta kertoo Newsweek.

Rjabkov väittää, että hyökkäyssodan juuret eivät ole vain Ukrainassa, vaan Naton itälaajentumisessa.

Kreml on aiemmin sulkenut pois Ukrainan Nato-jäsenyyden, mutta Rjabkov menee vielä pidemmälle sanoessaan, että Naton täytyy vetäytyä Baltiasta, jotta Ukrainan konfliktin ratkaisu olisi mahdollista.

Rjabkov kommentoi valtiolliselle Tass-uutistoimistolle, että Donald Trumpin paluu Valkoiseen taloon on synnyttänyt Venäjällä varovaista optimismia sen suhteen, että suhteet USA:n kanssa voitaisiin normalisoida.

Varaulkoministerin mukaan amerikkalaisten täytyy ottaa konkreettisia askelia sodan ”juurisyiden” eliminoimiseksi ja siinä punnitaan, onko Washington tosissaan maiden suhteiden palauttamisessa.

Europarlamentaarikko (kok.) ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola toteaa, että varaulkoministerin lausunto ei tule yllätyksenä.

– Tämä on tiedetty jo pitkään. Venäjä tavoittelee etupiiriä ja ei pidä Naton ”uusien” jäsenmaiden jäsenyyttä legitiiminä. Tämä on kaihertanut neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa. Ei kannata säikähtää, koska emme tule suostumaan etupiirijärjestelyihin. On aika nostaa tuntuvasti puolustusmenoja ja pelotteen tasoa, Aaltola sanoo.