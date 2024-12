Täsmäpommit moukaroivat venäläisten asemia – Ukrainalla vastahyökkäys

Venäjän joukot ovat kärsineet koko syksyn ajan poikkeuksellisen suuria tappioita edetessään hitaasti Ukrainan itäosissa.

Hyökkäykset ovat painottuneet elokuun jälkeen Ukrainalle tärkeän Pokrovskin huoltokaupungin eteläpuolelle, jossa uupuneet ja alivahvuiset ukrainalaiset ovat joutuneet vähitellen vetäytymään.

Ukrainan asevoimat ilmoittaa tehneensä viime päivinä onnistuneita vastahyökkäyksiä Pokrovskista etelään sijaitsevan Kurakhoven suunnalla. Alueelle on tiettävästi siirretty monia eliittiyksiköitä.

Operaatiota on tuettu Ukrainan ilmavoimien koneilla, jotka ovat moukaroineet venäläisten asemia ranskalaisilla AASM Hammer- ja amerikkalaisilla JDAM-ER-liitopommeilla.

Ukrainan 425. rynnäkköpataljoona esittelee toimintaa julkaisemallaan videolla. Infrapunakameralla varustettu lennokki seurasi, miten M2 Bradley -rynnäkkövaunu toi ryhmän sotilaita etulinjaan Kurakhoven suunnalla. Se eteni tulittaen konetykillään venäläisten oletettuja asemia maantien varrella vain muutaman metrin päästä.

Videolla näkyy, kuinka ukrainalaissotilaat rynnäköivät rakennuksiin käsikranaattien avulla. Lennokki havaitsi lämpökameralla venäläisten liikkeet pimeästä huolimatta.

The 425th Assault Batallion Skala is conducting counterattacks in the Pokrovsk direction near Shevchenko and Novotroits'ke. pic.twitter.com/9IHvhVcFOV

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024