Venäjän tappiot kasvussa – syksyn hyökkäyksissä menetetty 125 800 sotilasta

Institute for the Study of War (ISW) kertoo Venäjän kärsineen merkittäviä joukkojen menetyksiä läntisen Donetskin alueella toteuttamissaan hyökkäysoperaatioissa. Tappioiden arvioidaan rasittavan paitsi Venäjän sotilasoperaatioita, myös sen taloutta pitkällä aikavälillä.

ISW:n mukaan Venäjän joukot valtasivat alueita noin 28 neliökilometrin päivävauhdilla marraskuussa 2024 ja valloittivat yhteensä 839 neliökilometriä alueita Ukrainassa ja Kurskin alueella.

Samassa kuussa Venäjän joukkojen keskimääräiset päivittäiset tappiot nousivat ennätyslukemiin – keskimäärin 1 523 kaatuneeseen tai haavoittuneeseen sotilaaseen päivässä. Kyseessä oli viides peräkkäinen kuukausi, jolloin Venäjän joukkojen tappiot kasvoivat. Marraskuussa Venäjän arvioitiin menettäneen yhteensä 45 690 sotilasta.

Venäjän hyökkäykset syksyn aikana (syys-, loka- ja marraskuu) ovat maksaneet sille 125 800 kaatunutta tai haavoittunutta sotilasta.