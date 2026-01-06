Tanskassa hätäkokous – aiheena maan suhde USA:han

Tanskan kansankäräjien ulkoasiainneuvosto (Det Udenrigspolitiske Nævn) kokoontuu tiistai-iltana ylimääräiseen istuntoon, Tanskan ulkoministeriö tiedottaa kotisivuillaan. Tapaamisen ainoana aiheena on ”kuningaskunnan suhde Yhdysvaltoihin”. Hallituksen jäsenistä kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen ja puolustusministeri Troels Lund Poulsen.
Ulkoasiainneuvosto eroaa kansankäräjien ulkoasiainvaliokunnasta siinä, että neuvoston tehtävänä on toimia hallituksen neuvonantajana ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Neuvoston jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin jatkuvat vihjailut Grönlannin hankkimisesta Yhdysvalloille ovat herättäneet runsaasti huolta Tanskassa. Viimeksi arvostettu yhdysvaltalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Ian Bremmer neuvoi eurooppalaisia ottamaan Trumpin puheet vakavasti. Trump ei vitsaile Grönlannin suhteen, asiantuntija arvioi.
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on kehottanut Yhdysvaltojen presidenttiä lopettamaan ”historiallisesti läheiseen liittolaiseen” kohdistuvat uhkailut. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb on ilmaissut Suomen tuen Tanskalle, kirjoittaen sunnuntaina viestipalvelu X:ssä vain Tanskan ja Grönlannin päättävän niitä koskevista asioista.
Trump linjasi viimeksi maanantai-iltana Yhdysvaltojen tarvitsevan Grönlantia ”turvallisuussyistä”, Sky News uutisoi. Trumpin mukaan hänellä ei ole aikataulua Grönlannin haltuunottamiseksi, mutta hän totesi yhdysvaltalaiselle NBC:lle olevansa asiassa ”tosissaan”.