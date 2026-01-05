Tunnettu amerikkalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Ian Bremmer varoittaa Eurooppaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Grönlanti-suunnitelmista.

Trump on ilmoittanut toistuvasti haluavansa Tanskaan kuuluvan itsehallintoalueen Yhdysvalloille. Presidentti totesi toimittajille Venezuelaan tehdyn sotilasoperaation jälkeen, että Yhdysvaltojen on saatava saari, jota hänen mukaansa saartavat niin kiinalaiset kuin venäläisetkin sotalaivat.

Ian Bremmerin mukaan Trump on tosissaan.

– Presidentti Trump ei vitsaile Grönlannista (toisin kuin puhuessaan Kanadan kohdalla 51. osavaltiosta), Bremmer sanoo X:ssä.

Hänen mukaansa Trumpin hallinnossa on runsaasti ihmisiä, jotka työstävät parhaillaan sitä, miltä ”diili” Grönlannista voisi näyttää.

– Eurooppalaisten on otettava tämä hyvin vakavasti, Eurasia Groupin perustaja Bremmer toteaa.

Hänen mukaansa Tanska suhtautuu Euroopan maista kaikkien vakavimmin Venezuelan presidentti Nicolas Maduron syrjäyttämiseen.

– Trumpin aikomus ja kyky ottaa Grönlanti kohteeksi on suora uhkaus pitkäaikaiselle ja luotettavalle (joskin pienelle) liittolaiselle. Eurooppalaisten pitäisi kiinnittää tähän enemmän huomiota.

Bremmer viittaa Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin lausuntoon. Frederiksenin mukaan Yhdysvalloilla ei olisi mitään juridista perustetta kaapata Tanskan aluetta itselleen. Pääministeri muistutti myös Natosta ja Tanskan ja Yhdysvaltain puolustussopimuksesta, joka takaa Yhdysvalloille laajat oikeudet toimia Grönlannissa.

– Kehotan siis voimakkaasti Yhdysvaltoja lopettamaan uhkauksensa, jotka kohdistuvat historiallisesti läheiseen liittolaiseen ja maahan ja kansaan, jotka ovat ilmaisseet hyvin selkeästi, etteivät he ole kaupan, Frederiksen totesi.

Bremmer huomauttaa myös, että Frederiksen sai heti tuenilmauksen kaikilta Tanskan pohjoismaisilta liittolaisilta.

president trump is not joking about greenland (as he was with the canada 51st state commentary). lots of people in the administration working on what a “deal” for greenland would look like. the europeans need to take this very seriously. — ian bremmer (@ianbremmer) January 4, 2026

the european country taking trump’s removal of maduro most seriously? denmark. appropriately so. trump’s intention and capacity to target greenland is a direct threat to a longstanding and steadfast (albeit small) ally. more europeans need to pay attention. https://t.co/l2Fshl9SSi — ian bremmer (@ianbremmer) January 4, 2026