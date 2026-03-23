Iran: Neuvotteluja ei ole käynnissä, USA:n presidentti yrittää ostaa aikaa

Iranin ulkoministeriö on vastannut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päivitykseen, jonka mukaan neuvottelut ovat edenneet, minkä vuoksi hän lykkää Iranin voimalaitoksiin uhkaamiaan iskuja. Asiasta kertoo Axios-median kirjeenvaihtaja Barack David.

– Suoria keskusteluja Teheranin ja Washingtonin välillä ei ole. Yhdysvaltain presidentin lausunnot pyrkivät hillitsemään energian hintoja ja ostamaan aikaa hänen sotasuunnitelmiensa toteuttamiseen, Iranin ulkoministeriö sanoo.

Iranin mukaan Persianlahden maat ovat tehneet aloitteita jännitteiden vähentämiseen, mutta maan vastaus niihin on selvä.

– Me emme aloittaneet tätä sotaa joten tämäntapaiset pyynnöt voi ohjata Washingtoniin.

Iranin suurlähetystö Afganistanin Kabulissa puolestaan väittää päivityksessään, että ”Trump perääntyi” Iranin annettua ”lujan varoituksen” tehdä vastaiskuja naapurien energialaitoksiin, mikäli USA iskee Iranin voimalaitoksiin.

🚨🇮🇷🇺🇸Iran’s Ministry of Foreign Affairs:

🔴There are no direct talks between Tehran and Washington

🔴The U.S. president’s statements are part of efforts to reduce energy prices and buy time to implement his military plans

🔴Yes, there are initiatives from regional countries to… https://t.co/4ZEFMt1ruq — Barak Ravid (@BarakRavid) March 23, 2026